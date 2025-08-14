#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Құқық

Маңғыстау облысында оқушы баланың өліміне қатысты сот үкімі жарияланды

Ұрып-соғу, тәртіптеу, Маңғыстау облысы, оқушы өлімі, сот үкімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 18:47 Сурет: pixabay
Маңғыстау аудандық соты Ақжігіт ауылындағы оқушы өліміне қатысты қозғалған қылмыстық істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

20 жастағы сотталушыға денсаулығына қасақана ауыр зиян келтіріп, абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеліп соғу бабы бойынша айып тағылды.

"Сотталушы Бейнеу ауданы, Ақжігіт ауылы орталығынан өтетін темір жол астындағы су өткізуге арналған өткелінде 11-сынып оқушыларын жинаған. Ж. болмашы нәрсені себеп қылып, оларды "тәрбиелеу мақсатында" бір қатарға тұрғызып, кәмелетке толмаған жәбірленуші Қ-мен С-ның кеуде тұсына соққылар жасаған. С. Ақжігіт ауылдық медициналық бекетіне жеткізіліп, алған соққы салдарынан өз-өзіне келместен, қайтыс болған", деп хабарлайды Маңғыстау аудандық сотының баспасөз қызметі.

Ж.-ның кінәсі оқиға болған жерді қарау хаттамасымен, жәбірленуші және оның өкілінің жауабымен, куәлардың жауабымен, сотталушының жауап алу хаттамасымен, сот-медициналық сараптама қорытындысымен, сарапшының жауап алу хаттамасымен және қылмыстық істің өзге де іс-құжаттарымен дәлелденді.

Сотталушы өз кінәсін мойындамады.

Сот үкімімен Ж. жасаған әрекеттері үшін кінәлі деп танылып, ҚК-тің 58-бабы пайдаланып, түпкілікті 10 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін 6 миллион ұрлап түрмеге тоғытылған қазақстандықтың рақымшылыққа ілінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Желідегі видео: Балқаш көлінде демалушылардың оқиғасына қатысты полиция түсінік берді
Құқық
20:37, Бүгін
Желідегі видео: Балқаш көлінде демалушылардың оқиғасына қатысты полиция түсінік берді
Желідегі видео: Астанада көшеде бойжеткеннің бөксесін сипаған ер адам жауапқа тартылды
Құқық
19:43, Бүгін
Желідегі видео: Астанада көшеде бойжеткеннің бөксесін сипаған ер адам жауапқа тартылды
Астанада теміржол нысанында заңсыз жұмыс істеген шетелдік азамат ұсталды
Құқық
19:21, Бүгін
Астанада теміржол нысанында заңсыз жұмыс істеген шетелдік азамат ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: