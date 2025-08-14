6 миллион ұрлап түрмеге тоғытылған қазақстандықтың жазасы жеңілдеді - рақымшылық жасалды
Жамбыл облыстық соты апелляциялық тәртіппен ірі мөлшердегі алаяқтық фактісі (ҚК 190-бабы 3-бөлігінің 1) тармағы) бойынша азамат К.-ға қатысты қылмыстық істі қарады.
Сотпен анықталғаны
Сотталушы К. 2023 жылдың қыркүйегінен бастап Қордай ауылындағы сауда үйінің жанында орналасқан "Kaspi Bank"-ке келген белгісіз тұлғаларға пайызсыз ақша шешіп беріп жүрген.
"Жәбірленуші Г. өзінің ұлы Е.-ға шотынан 6 млн теңгені пайызсыз шешу қажеттігі туралы айтқан. Осы кезде сотталушы К. жәбірленушінің ұлына бірнеше рет әртүрлі сомаға ақша шешіп беріп сеніміне кірген. Жәбірленушінің ұлы сотталушыға жүгініп, К. алаяқтық жолмен жеңіл табыс табу мақсатында аталған соманы алып Қырғыз Республикасына кетіп қалған. Ол ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсаған",- делінген таратылған ақпаратта.
Нәтижесінде жәбірленушіге жалпы сомасы 6 млн теңгеге залал келтірді.
Кінә сотталушының, жәбірленушінің айғақтарымен, түбіртектермен және істің басқа да материалдарымен дәлелденді.
Прокурор сотталушыға 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады.
Сотталушы өз кінәсін мойындап, өкініш білдіріп, кешірім сұрады және материалдық залалды өтеп беруге тырысатыны туралы айтып, соттан оны бас бостандығынан айырмауды сұрады.
Жәбірленуші сотталушыны кешіргенін түсіндіріп, заңға сәйкес жаза тағайындауды және оның азаматтық талап қоюын қанағаттандыруды сұрады.
Сот шешімі
ҚК 190-бабы 3-бөлігінің санкциясы 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуді не сол мерзімге бас бостандығынан айыруды көздейді.
Сот кінәні мойындауын, жасаған ісіне өкініш білдіруін және К.-нің жағымды сипатталуын жазаны жеңілдететін мән-жайлар ретінде таныды.
"Қордай аудандық сотының үкімімен сотталушы К. ҚК 190-бабы 3-бөлігінің 1) тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Азаматтық талап қоюы қанағаттандырылды – жәбірленушінің пайдасына 6 млн теңге өндірілді",- делінген ақпаратта.
Жамбыл облыстық соты бірінші сатыдағы соттың үкімін өзгертті. Конституцияның 30 жылдығына орай қабылданған "Рақымшылық жасау туралы" Заңды қолдана отырып, жаза мерзімі 1/3 бөлікке қысқартылды.
"Нәтижесінде сотталушыға 2 жыл 8 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. ҚК 63-бабын қолдана отырып, тағайындалған жаза шартты деп танылды". Жамбыл облыстық сотының баспасөз қызметі
Сот актілері заңды күшіне енді.