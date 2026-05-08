Алматыда мерекелік іс-шараларға байланысты Гоголь көшесінің бөлігі жабылады
Осыған байланысты 9 мамыр күні сағат 07:00-ден 12:00-ге дейін Гоголь көшесінің Зенков көшесінен Бузурбаев көшесіне дейінгі аралығында көлік қозғалысы уақытша жабылады.
Алматы қаласының Көлік холдингі аталған учаске арқылы өтетін қоғамдық көлік бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгеретінін хабарлады.
Оның қатарында № 5, № 5А, № 5Б, № 7, № 13, № 16, № 17, № 22, № 29, № 29Р, № 42, № 43, № 60, № 65, № 66, № 71, № 107, № 111, № 114, № 117, № 118, № 121, № 126, № 129, № 141, № 249 автобус бағыттары бар. Одан бөлек ТП1, ТП12, ТП9, ТП11, ТП19, ТП25 тролейбус бағыттарын қамтиды.
Сондай-ақ ертең Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. 9 мамыр сағат 08:00-ден 23:00-ге дейін Сайын көшесінен Мұстафин көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс толық жабылады.