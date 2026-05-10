Көкшетауда автокөлік тұраққа кіреберісте әйелді қағып кетті
Фото: Zakon.kz
Көкшетауда тұрғын үй ауласында адам өліміне әкелген жол апаты болды. Қайғылы оқиға видеоға түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кадрлардан автокөліктің тұраққа кіреберісте алдымен бордюрге соғылып, кейін әйелді қағып, үстінен басып өткенін көруге болады.
Бірнеше секундтан кейін көліктен орта жастағы әйел шыққан. Болжам бойынша, жол апаты кезінде рөлде сол отырған.
imedia мәліметінше, жол апаты 2026 жылғы 9 мамырда Көкшетаудағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында болған.
Ақмола облыстық полиция департаменті жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript