Түркістан облысында ер адам шұңқырға түсіп кетті
Сурет: видео скрині
Төтенше жағдайлар министрлігі құтқарушылары ер адамға көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түркістан облысы Сарыағаш ауданында құтқарушылары қауіпті жағдайға тап болған ер адамға жедел түрде көмек көрсетті.
Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне келіп түсті. Оқиға орнына құтқару бөлімшелері дереу жетті. Шабуыл сатысы мен құтқару арқанын пайдалана отырып, ТЖМ қызметкерлері ер адамды шұңқырдан абайлап шығарып алды.
Құтқарылғаннан кейін ол медициналық қызметкерлерге тексеру және қажетті көмек көрсету үшін тапсырылды.
