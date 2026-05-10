Өскеменде көлік әйнегінен аяғын шығарған азамат жазаланды
Сурет: видео скрині
Өскеменде жол қозғалысы ережесін бұзған азаматтар жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері жүріп бара жатқан көлік жолаушысы әйнектен аяғын шығарып, өзіне және өзге де жол қозғалысына қатысушыларға қауіп төндірген бейнежазбаны анықтады.
"Тексеру іс-шараларының нәтижесінде жүргізуші мен жолаушы анықталды. Құқық бұзушылар заң аясында жауапкершілікке тартылып, профилактикалық әңгіме жүргізілді", - делінген хабарламада.
Полиция жол қозғалысы кезінде тәртіп пен қауіпсіздік талаптарын сақтамау ауыр салдарға әкелуі мүмкін екенін еске салып, мұндай құқық бұзушылықтарға жол берілмейтінін атап өтті.
