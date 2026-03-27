Таразда қала ішінде кортеж ұйымдастырғандар жауапқа тартылды
Таразда жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған автокортеж қатысушылары жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, Жамбыл даңғылында қалыңдықты күйеу жігіттің үйіне алып бара жатқан автокөліктер кортежі өзгелердің өміріне қауіп төндіретін бұзушылықтар жасағаны анықталды.
Полиция қызметкерлерімен тез арада Toyota, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi және Lada автокөліктерінің 9 жүргізушісі анықталып, жауапкершілікке тартылды.
"Аталған құқық бұзушылықтар қатарында апаттық жағдай туындату, жолаушыларды тасымалдау қағидаларын сақтамау, қиылыстардан өту ережелерін бұзу, сондай-ақ маневр жасау талаптарын бұзу және өзге де заң бұзушылықтар болған",- делінген полицияның мәліметінде.
