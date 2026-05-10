#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

ШҚО-да патрульдік полицейлер жүкті әйелді перзентханаға жедел жеткізді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.05.2026 13:43 Фото: Zakon.kz
ШҚО-да патрульдік полицейлер жүкті әйелді перзентханаға жедел жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Таңертең Өскемен — Шемонаиха тасжолының 9-шақырымында 437 борт нөмірлі қызметтік автокөлікпен патрульдік полиция қызметкерлері жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызмет атқарып тұрған.

Глубокое кенті жағынан полицейлерге қарай бір автокөлік келіп тоқтап, жүргізуші көмек сұраған. Ер адам көліктегі жүкті әйелінің толғағы басталғанын және жедел жәрдем бригадасы уақытында келіп үлгермейтінін айтқан.

Полицейлер азаматтың өтінішіне жедел ден қойып, арнайы жарық шамдарын қосып, автокөлікке Ана мен бала орталығына дейін жол бастап барды.

Полицейлердің үйлесімді әрі кәсіби іс-қимылының арқасында әйел медициналық мекемеге уақытылы жеткізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында жүкті әйел тасжолда босанып қала жаздады
17:46, 08 мамыр 2025
Түркістан облысында жүкті әйел тасжолда босанып қала жаздады
Полицейлер тасжолда толғағы қысқан әйелді перзентханаға жедел жеткізді
10:57, 01 тамыз 2024
Полицейлер тасжолда толғағы қысқан әйелді перзентханаға жедел жеткізді
Алматы облысында полицейлер жаңа жыл қарсаңында ерлі-зайыптыны перзентханаға жедел жеткізді
17:19, 01 қаңтар 2024
Алматы облысында полицейлер жаңа жыл қарсаңында ерлі-зайыптыны перзентханаға жедел жеткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Единогласным решением судей закончился бой казахстанца в полуфинале ЧА в Ташкенте
14:54, Бүгін
Единогласным решением судей закончился бой казахстанца в полуфинале ЧА в Ташкенте
Казахстанское дерби выявило финалистку турнира "Большого шлема" по дзюдо в Астане
14:42, Бүгін
Казахстанское дерби выявило финалистку турнира "Большого шлема" по дзюдо в Астане
Казахстанский боксёр разгромил узбека в бою за финал чемпионата Азии в Ташкенте
14:24, Бүгін
Казахстанский боксёр разгромил узбека в бою за финал чемпионата Азии в Ташкенте
Казахстанская дзюдоистка выступит в схватке за бронзовую медаль Grand Slam в Астане
14:17, Бүгін
Казахстанская дзюдоистка выступит в схватке за бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: