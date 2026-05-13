Қазақстанда қайтадан қар жауып, үсік жүреді
2026 жылғы 14 мамыр, бейсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын "Қазгидромет" РМК мамандары ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің болжамынша, жауын-шашынсыз ауа райы тек республиканың оңтүстігінде сақталады.
"Атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды – жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал солтүстікте, шығыста және оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда түнгі уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл болады. Түнде Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстігі мен шығысында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Абай облысының батысында, Жетісу облысының таулы аудандарында -1-3°С үсік күтіледі", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі болжанып отыр:
- Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде, Алматы облысының батысында, Жамбыл облысының батысында, Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысының батысында, шығысында және оңтүстігінде, Абай облысының шығысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында жоғары өрт қаупі сақталады;
- Қызылорда облысының оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
