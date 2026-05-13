Қоғам

Қазақстанда қайтадан қар жауып, үсік жүреді

Қазақстанда қайтадан қар жауып, үсік түседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 17:54 Сурет: magnific.com
2026 жылғы 14 мамыр, бейсенбіге арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын "Қазгидромет" РМК мамандары ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, жауын-шашынсыз ауа райы тек республиканың оңтүстігінде сақталады.

"Атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды – жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал солтүстікте, шығыста және оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда түнгі уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл болады. Түнде Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстігі мен шығысында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Абай облысының батысында, Жетісу облысының таулы аудандарында -1-3°С үсік күтіледі", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі болжанып отыр:

  • Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде, Алматы облысының батысында, Жамбыл облысының батысында, Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысының батысында, шығысында және оңтүстігінде, Абай облысының шығысында, Шығыс Қазақстан облысының орталығында жоғары өрт қаупі сақталады;
  • Қызылорда облысының оңтүстігі мен шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстік-шығысында, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Өзен жағасындағы кездейсоқ олжадан соң қазақстандық 121 мың теңге айыппұл төлейді
Қатты аяз, қар, жаңбыр және бұрқасын: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады
Ыстық, бұршақ пен қар: 3 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы қандай болады
Определился первый полуфиналист Кубка Казахстана по футболу
Айдос Султангали и Демеу Жадыраев выиграли Кубок Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Италии
"Иртыш" объявил о переносе начала матча КПЛ с "Елимаем"
