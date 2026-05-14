Қоғам

3 пәтер мен 1 көлікке тыйым салынды: 356 млн теңгенің заңдастыру жолы анықталды

Фото: АФМ РК
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Усть-Каменогорск инерт" ЖШС атынан жалған шот-фактуралар рәсімдеумен айналысқан бір топ тұлғаның заңсыз әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің ақпаратына сүйенсек, тергеу амалдарына сай, 2023 жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында күдіктілер азаматтық-құқықтық келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындау ниетінсіз, ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектер жеткізілгені туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды жүйелі түрде рәсімдеп отырған.

"Бұл құжаттар арқылы олардың серіктестері корпоративтік табыс салығы мен қосылған құн салығын қоса алғанда, салық төлеуден заңсыз жалтарған. Аталған заңсыз схемаға Мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкері де қатысқан. Ол салықтық бақылаудан кедергісіз өту үшін қажетті жалған құжаттарды рәсімдеуге көмектескен",- делінген ақпаратта.

Қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың жалпы көлемі 356 млн теңгені құрады. Мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 91 млн теңгеден астам ірі залал келтірілген.

Сот санкциясымен күдіктілердің 3 пәтері мен бір автокөлігіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Бұған дейін Қазақстанда жұмыс берушілерге жаңа міндет енгізілетіндігін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
