Оқиғалар

ҚМА дропперлердің қатысы бар қылмыстық істі ашты: Күдіктілер студентті пәтерде қамап ұстаған

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 14:57 Фото: Zakon.kz
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті азаматтардың банк шоттарына заңсыз қол жеткізіп, қылмыстық қаржы операцияларын жүзеге асырған топтың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство күдікті Вейднер Т.Е. алаяқтықпен алынған қаражатты үшінші тұлғалардың шоттары арқылы аударып, қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған схеманы әзірлеп үйлестірген.

Ол осы мақсатта дропперді, өзге де тұлғаларды заңсыз әрекеттерге тартып, олардың әрқайсысына нақты міндеттер бөліп берген.

"Мұндай әрекеттерге қатысқаны үшін дропперлерге 200-ден 350 АҚШ долларына дейін сыйақы төлеген",- делінген ақпаратта.

Мәселен, 2025 жылғы қазанда Орал қаласындағы студенттердің бірінің атына банк шоттары ашылып, онлайн-банкингке қол жеткізу деректері схема ұйымдастырушысына берілген. Аталған шоттар арқылы интернет-алаяқтықтан түскен қаражат жүргізіліп, кейін олар айырбасталып, шетелге аударылған.

Артынша шот иесі болып жатқан әрекеттердің заңсыз екенін түсінген соң, өз еркімен құқық қорғау органдарына жүгініп, соның нәтижесінде қаржы операцияларын дер кезінде шектеуге мүмкіндік туған. Шоттар бұғатталғаннан кейін күдікті мен оның сыбайластары жәбірленушіге қысым көрсетіп, банк қосымшаларын қайта верификациялауды талап еткен.

"Оны пәтерде заңсыз ұстап, күш қолданамыз деп қорқытып, ұялы телефонын ломбардқа өткізуге мәжбүрлеген, ал түскен қаражатты өзара бөліскен". ҚМА

Сонымен қатар, күдіктілер шоттардағы шектеулерді алып тастауға әрекет жасап, жәбірленушіні банктер мен әкімшілік органдарға ертіп жүрген.

Нәтижесінде, схема ұйымдастырушысы қамауға алынды, ал оның алты сыбайласына қатысты кепіл және елден шықпау түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды. Іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Павлодарда ер адам әйелін ақша үшін өлтіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
