Павлодарда ер адам әйелін ақша үшін өлтірген

Фото: Zakon.kz
Павлодарда ер адам әйелін қасақана өлтіргені үшін сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық сотының мәліметінше, айыпталушы мен оның жұбайының арасында құны 125 миллион теңгеден астам коммерциялық кәсіпорынның меншігіне байланысты ұзақ уақыт бойы мүліктік жанжал болған. Әйел некені бұзу туралы шешім қабылдаған, мұны айыпталушы ЖШС жұбайының меншігі болып табылғандықтан неке бұзылған жағдайда бөлуге жатпайдықтан оның материалдық жағдайына қауіп төнеді деп есептеген.

"2024 жылдың тамыз айының ортасында пайдакүнемдік ниетпен ол әйелінің атына тіркелген ЖШС-ті мұрагерлік тәртіпте және қаржылай пайда алу мақсатында судағы жазатайым оқиғаны жасау арқылы әйелін өлтіру үшін қылмыстық пиғылмен әрекет еткен". Павлодар облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты

Сотталушы өзінің қылмыстық ниетін жүзеге асырып, әйелімен бірге өзеннің "Михайловна" арнасымен Ақсу қаласына жоғары қарай бет алған кезде, әйелі қайықтың шетінде отырғанда кенеттен қайықты тербеткендіктен, тепе-теңдігін жоғалтып, суға құлап кеткен.

"Осыдан кейін ер адам оның шашынан ұстап, судың астына ұстап, судың бетіне қалқып кетуіне жол бермей, суға батырып жіберуге бағытталған әрекеттерді жасаған. Сотталушының заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде әйел тыныс алу жолдарының сумен жабылуынан туындаған механикалық асфиксиядан сол жерде қайтыс болды",- делінген ақпаратта.

Сотталушы пайдакүнемдік ниетпен адам өлтірудегі кінәсін мойындаған жоқ, ол және оның қорғаушылары ақтау үкімін шығаруды сұрады.

Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеумен тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
