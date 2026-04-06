Павлодарда ер адам қорғансыз мысықты құтқарамын деп қаза тапты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 19:13 Фото: primeminister.kz
Павлодарда ер адам мысықты құтқарамын деп қаза болды. Дәрігерлердің мәліметінше, ол 6 метр биіктіктен құлап, түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Irbistv.kz басылымының жазуынша, Павлодар облыстық жедел жәрдем станциясы 2026 жылғы 5 сәуірде шақырту түскенін хабарлаған. Орталық өнеркәсіп аймағында 50 жастағы ер адам 6 метр биіктіктен құлаған. Белгілі болғандай, ол ағашта қалған мысықты түсірмек болған. Ер адам түрлі сынықтармен және травматикалық шок жағдайында ауруханаға жатқызылған. Қалалық бірінші аурухананың мәліметінше, ол алған жарақаттарының салдарынан көз жұмған.

Сонымен қатар, 5 сәуір күні тағы бір әйел де биіктіктен құлап, қайтыс болды.

"Өкінішке қарай, дәрігерлер оқиға орнына шақыртудан кейін 2 минут ішінде жеткеніне қарамастан, зардап шеккен әйелге көмектесіп үлгермеді. Жасы шамамен 50-60-тардағы белгісіз әйел Марғұлан көшесі маңындағы үйдің жанында биіктіктен құлап, өмірге қауіпті ауыр жарақаттар алған", – деп мәлімдеді Павлодар облыстық жедел жәрдем станциясы.

Облыстық полиция департаменті қаза тапқан әйелдің 1955 жылы туғанын нақтылады. Ол психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған. Аталған факті бойынша тексеру тағайындалды.

Бұған дейін ІІМ пәтер ұрлықтарын ашқандығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
