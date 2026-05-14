#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
467.63
547.69
6.36
Қоғам

Талғарда алимент ісіне байланысты сот орындаушысына шабуыл жасалды

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 18:01 Фото: pexels
Алматы облысының Талғар қаласында жеке сот орындаушысына өз кабинетінде шабуыл жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Республикалық жеке сот орындаушылар палатасының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 13 мамырда болған.

"Борышкердің алимент төлемеген ұлы жеке сот орындаушысының кеңсесіне келіп, оның беті мен басынан ауыр соққы жасаған. Салдарынан миы шайқалып, жұмсақ тіндері зақымданғаны анықталды. Жедел іс-шаралар барысында күдікті ұсталды. Қазіргі таңда ҚР Қылмыстық кодексінің 409-бабы — "Конституциялық іс жүргізуді, сот төрелігін, сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты немесе сот ісін жүргізуге қатысуына байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi" бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды", — делінген хабарламада.

Палата мәліметінше, шабуылға борышкердің жеке сот орындаушысының қызметі үшін 100 мың теңге төлеуге келіспеуі себеп болған. Бұған дейін атқарушылық іс жүргізу тараптары медиацияға келген.

"Жыл басынан бері бұл — жеке сот орындаушыларына жасалған төртінші шабуыл. Алғашқы жағдай Қостанай облысында тіркелді. Онда алимент бойынша борышкер әйел сот орындаушысының сол жақ бетіне пышақ жарақатын салған. Бастапқыда іс ҚК-нің 409-бабы бойынша қозғалып, кейін аса ауыр қылмыс санатына жатқызылып, 408-бапқа — "Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты судьясының, сот төрелігін жүзеге асыратын адамның, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адамның немесе заң көмегін көрсететін тұлғаның өміріне қол сұғу" бабына қайта сараланды. Бұл бап бойынша 15 жылдан 20 жылға дейін немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Іс сотқа жолданды. Түркістан облысындағы шабуыл фактісі бойынша іс сотқа түсті, ал Шығыс Қазақстан облысында тергеу амалдары аяқталды", — деп толықтырды палатада.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бұрынғы сот орындаушысы 6 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінді
09:52, 15 наурыз 2024
Бұрынғы сот орындаушысы 6 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінді
Алматыда жедел жәрдем станциясының қызметкерлеріне пышақпен шабуыл жасалды
13:16, 30 наурыз 2026
Алматыда жедел жәрдем станциясының қызметкерлеріне пышақпен шабуыл жасалды
Конституциялық Сот жеке сот орындаушысын лицензиясынан айыру бойынша бұзушылықтарды таппады
16:24, 13 ақпан 2025
Конституциялық Сот жеке сот орындаушысын лицензиясынан айыру бойынша бұзушылықтарды таппады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
18:22, Бүгін
Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
18:02, Бүгін
Казахстанский теннисист на камбэке прошёл в полуфинал "Челленджера" в Индии
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
17:51, Бүгін
Экс-легионер "Кайрата" тепло высказался о времени в Алматы
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
17:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC прервал молчание после поражения "Кошмару" в весе Рахмонова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: