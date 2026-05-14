#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Таеквондодан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Таеквондодан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 19:33 Сурет: olympic.kz
21 мамырда Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында таеквондодан Азия чемпионаты басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы жарысқа қатысатын спортшылардың тізімін анықтады.

Ерлер

54 келіге дейін: Еркебұлан Еңсегенов

58 келіге дейін: Жавохирхон Исламов

63 келіге дейін: Азим Ниязов

63 келіге дейін: Самирхон Абабакиров

68 келіге дейін: Сұлтанбек Орынбек

74 келіге дейін: Эльдар Бірімбай

80 келіге дейін: Мерген Ғаниев

80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали

87 келіге дейін: Мейір Нұрғазин

87 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан

Әйелдер

46 келіге дейін: Айдана Құмартаева

49 келіге дейін: Нодира Ахмедов

53 келіге дейін: Айдана Сүндетбай

53 келіге дейін: Азиза Қаражанова

57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек

62 келіге дейін: Камила Аймұқашева

67 келіге дейін: Аяулым Асқар

73 келіден жоғары: Назым Махмутова

73 келіден жоғары: Ақсәуле Ерқасымова

Айта кетейік, сары құрлық біріншілігі 24 мамырға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Найзағай, жауын-шашын, үсік: 15 мамырда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
21:41, Бүгін
Найзағай, жауын-шашын, үсік: 15 мамырда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
22:40, 08 қазан 2025
Таеквондодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатын бес жүлдемен аяқтады
17:07, 09 сәуір 2026
Қазақстан әйелдер құрамасы Азия чемпионатын бес жүлдемен аяқтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
23:05, Бүгін
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
22:36, Бүгін
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
22:07, Бүгін
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
21:33, Бүгін
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: