Таеквондодан Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы жарысқа қатысатын спортшылардың тізімін анықтады.
Ерлер
54 келіге дейін: Еркебұлан Еңсегенов
58 келіге дейін: Жавохирхон Исламов
63 келіге дейін: Азим Ниязов
63 келіге дейін: Самирхон Абабакиров
68 келіге дейін: Сұлтанбек Орынбек
74 келіге дейін: Эльдар Бірімбай
80 келіге дейін: Мерген Ғаниев
80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали
87 келіге дейін: Мейір Нұрғазин
87 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан
Әйелдер
46 келіге дейін: Айдана Құмартаева
49 келіге дейін: Нодира Ахмедов
53 келіге дейін: Айдана Сүндетбай
53 келіге дейін: Азиза Қаражанова
57 келіге дейін: Тоғжан Қазынабек
62 келіге дейін: Камила Аймұқашева
67 келіге дейін: Аяулым Асқар
73 келіден жоғары: Назым Махмутова
73 келіден жоғары: Ақсәуле Ерқасымова
Айта кетейік, сары құрлық біріншілігі 24 мамырға дейін жалғасады.