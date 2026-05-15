ТМҰ мүше елдердің басшылары Түркістан декларациясына қол қойды
Сурет: akorda.kz
Саммиттің қорытындысы бойынша Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің басшылары Түркістан декларациясына қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл бүгін, 2026 жылғы 15 мамырда болды.
Ақорданың баспасөз қызметі маңызды сәттің кадрларын бөлісті.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде сөз сөйлегенін хабарлаған едік.
