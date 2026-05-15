#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Жаңбыр, бұршақ және үсік: сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 20:19 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 16 мамырда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Абай облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 3 градус үсік күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Семейде түнде 1-3 градус үсік күтіледі.

Қарағанды облысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың шығысында 1 градус үсік. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың шығысында 1 градус үсік. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, солтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23-28 м/с. Түнде облыстың таулы аудандарында 1 градус үсік. Облыстың оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодарда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, күші 15-20 м/с, күндіз облыстың шығысында күші 23 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада кей уақытта шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.

Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 3 градус үсік күтіледі. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскеменде түнде 1-3 градус үсік күтіледі.

Атырау облысының батысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман. Күндіз облыстың шығысында шаңды дауыл. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында екпіні 15-20 м/с. Күндіз 35-36 градус қатты ыстық. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі.

Жамбыл облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, екпіні 23-28 м/с күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Қостанай облысының орталығында жоғары өрт қауіпі күтіледі.

Ақтөбе облысында шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қауіпі сақталады. Ақтөбеде шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Петропавлда жаңбыр, найзағай күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Түркістан облысының таулы аудандарында өткінші жаңбыр, найғағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде шаңды дауыл. Шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктерлі аудандарында 15-20, екпіні 23 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Түркістанда шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

Ақмола облысының шығысында топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Найзағай, жаңбыр, қар, үсік: қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
21:16, 15 сәуір 2025
Найзағай, жаңбыр, қар, үсік: қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:44, 26 желтоқсан 2025
Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
20:33, 20 ақпан 2026
Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Восемь шайб решили судьбу матча Канада - Швеция на ЧМ-2026 по хоккею
22:07, Бүгін
Восемь шайб решили судьбу матча Канада - Швеция на ЧМ-2026 по хоккею
"Не стоит смотреть только на результаты": Синнер - об изменениях в своей игре на грунте
21:35, Бүгін
"Не стоит смотреть только на результаты": Синнер - об изменениях в своей игре на грунте
Штангист Уваров завоевал первую медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Индии
21:02, Бүгін
Штангист Уваров завоевал первую медаль для Казахстана на чемпионате Азии в Индии
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" 7:0 в матче Первой лиги
20:34, Бүгін
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" 7:0 в матче Первой лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: