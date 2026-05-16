#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.17
547.47
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.17
547.47
6.42
Қоғам

Алматылық дәрігерлер жағдайы күрт нашарлаған шетелдік туристтің жанын сақтап қалды

Ота, Алматы, турист, Италия, қолқа, аневризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 11:01 Сурет: ҚР ДСМ баспасөз қызметі
Қазақстанға турист ретінде келген Италия азаматы Алматы қалалық Орталық клиникалық ауруханасының дәрігерлеріне шынайы алғысын білдірді. Дәрігерлер оған шұғыл әрі күрделі ота жасап, өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 16 мамырда ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Шетелдік Қазақстанға келіп, елдің мәдениетімен, халқымен танысуды көптен армандаған. Алайда Алматыға келгеннен кейін үш күн өткен соң оның жағдайы күрт нашарлап, іші қатты ауырып, жедел түрде ауруханаға жеткізілген.Тексеру барысында дәрігерлер контрастпен компьютерлік томография жасап, аса қауіпті диагноз — қолқаның инфрареналдық бөлігіндегі аневризманың жарылуын анықтады. Мұндай патология шұғыл хирургиялық көмексіз адам өміріне тікелей қауіп төндіреді, себебі ол ішкі қан кетумен қатар жүреді.Пациентті профессор Серік Тұрсынбаев пен хирургия бөлімшесінің меңгерушісі Рахман Сапарбаев қарап шықты. Дәрігерлер шұғыл ота жасау туралы шешім қабылдады. Ота шамамен төрт сағатқа созылды. Ота барысында дәрігерлер аневризманың жарылғанын растады және пациентке жасанды қантамырлық протез орнатты".

Мұндай оталар тамыр хирургиясындағы ең күрделі оталардың бірі болып саналады және жоғары дәлдікті, жедел шешім қабылдауды әрі медициналық команданың үйлесімді жұмысын талап етеді.

"Қазіргі уақытта науқастың жағдайы тұрақты деп бағалануда. Ол әрі қарай амбулаториялық ем қабылдауға дайындалуда".ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі

Пациент қазақстандық дәрігерлерге ерекше алғысын білдірді.

"Мен өмірімді сақтап қалған дәрігерлерге, сондай-ақ Қазақстан бойынша күн сайын адам өмірін арашалап жүрген барлық медицина қызметкерлеріне зор алғысымды білдіремін. Кәсібиліктеріңіз, көмектеріңіз бен адамгершіліктеріңіз үшін рақмет", — дейді турист.

Бұған дейін 2026 жылғы 11 мамырда Пхукеттен (Таиланд) Алматы қаласына медициналық авиация арқылы екі айлық сәби жеткізілгенін хабарлағанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
1,5 келі шаш: Алматылық хирургтар 14 жасар қызды аман алып қалды
15:47, 23 маусым 2025
1,5 келі шаш: Алматылық хирургтар 14 жасар қызды аман алып қалды
Алматыда салмағы 700 грамм болған нәресте аман қалды
09:37, 13 қараша 2025
Алматыда салмағы 700 грамм болған нәресте аман қалды
Қазақстандық дәрігерлер Шымбұлақта құлап, сал ауруына шалдыққан шетелдікті аман алып қалды
16:17, 08 мамыр 2025
Қазақстандық дәрігерлер Шымбұлақта құлап, сал ауруына шалдыққан шетелдікті аман алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Едыге Емберды установил рекорд и завоевал "золото" на чемпионате Казахстана
12:55, Бүгін
Едыге Емберды установил рекорд и завоевал "золото" на чемпионате Казахстана
Арман Царукян раскрыл шокирующие подробности о бое Хамзата Чимаева за титул UFF
12:39, Бүгін
Арман Царукян раскрыл шокирующие подробности о бое Хамзата Чимаева за титул UFF
Россиянка дебютирует в лиге RAF, где выступает Арман Царукян
12:01, Бүгін
Россиянка дебютирует в лиге RAF, где выступает Арман Царукян
Европейский эксперт "предупредил" Оралбая о возвращении "кошмара" Олимпиады из Украины
11:26, Бүгін
Европейский эксперт "предупредил" Оралбая о возвращении "кошмара" Олимпиады из Украины
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: