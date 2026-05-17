Шымкенттегі уақытша ұстау изоляторында 23 жастағы қыз көз жұмды
Резонанс тудырған жағдайды адвокат Мұхаммад Алиосман Оглу жария етті. Ол әріптесімен бірге Сәния Жұбанышеваның мүддесін қорғаған. Қорғаушының айтуынша, 2 мамыр күні таңертең қыз танысының үйінде қонақта болған. Сол жерде бір топ жігіт оны еркінен тыс интимдік қатынасқа көндіруге әрекет жасаған көрінеді.
Адвокаттың сөзінше, қыз сыртқа қашып шығып, құрбыларына геолокациясын жіберіп, полиция шақыруды өтінген. Осы сәтте үйде қалған ер адамдар арасында жанжал шыққан. Жұбанышева бұл оқиғаны телефонына түсіріп тұрған. Адвокаттың айтуынша, видеода қолында пышағы бар адам мен қорқыту сөздері анық естіледі.
Қорғаушы тарап оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қыздың зорлауға әрекет жасалғаны туралы арызын елемей, оны жасөспірімді жарақаттау ісі бойынша күдікті ретінде танығанын айтады. Адвокаттың сөзінше, оның бұл іске қатысы болмаған.
"Неліктен қыздың зорлауға әрекет жасалды және жыныстық қысым көрсетілді деген арызы назарсыз қалды? Неліктен ер адамдар арасындағы қарулы жанжал түсірілген бейнежазба ескерілмейді? Неге жәбірленушіні айыпталушыға айналдыруға тырысып отыр? Кешіріңіз, бірақ оны қамаудың қандай қажеті болды? Не үшін? Бұл қыз мұндай әрекет жасаған жоқ. Оның кінәсіз екенін дәлелдеу үшін міндетті түрде өлуі керек пе еді?" – деді адвокат Мұхаммад Алиосман Оглу видеомәлімдемесінде.
Ал Шымкент қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі қорғаушының негізсіз қудалау туралы мәлімдемесін жоққа шығарып, тергеудің ресми нұсқасын жариялады. Ведомство мәліметінше, кәмелетке толмаған жасөспірімге қасақана ауыр дене жарақатын келтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған.
"Тергеу деректеріне сәйкес, 2 мамырға қараған түні қыз ойын-сауық орнынан шыққаннан кейін танысының үйіне барған. Үйде танысының кәмелетке толмаған інісі мен қарындасы, сондай-ақ достары болған. Жауап алынған куәгерлердің айтуынша (видеокөрсетілімдер бар), қыз бен жасөспірім сөзге келіп, сол кезде күдікті өзге адамдардың көзінше жасөспірімге пышақ сұғып алған жарақат салған", – деп хабарлады ведомство Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 16 мамырда.
Шымкент полиция департаментінің мәліметінше, зардап шеккен жасөспірім шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Ал полицияға жеткізілген күдікті медициналық сараптама қорытындысы бойынша мас күйде болған. Сонымен қатар іс материалдарында ұсталған сәтте оның денесінен ешқандай жарақат анықталмағаны көрсетілген.
"12 мамыр күні, яғни ұсталғаннан кейін 10 күн өткен соң, тергеудегі қыз өзіне қатысты заңсыз әрекеттер жасалғанын мәлімдеді. Тексеру аясында үйде болған барлық адамнан жауап алынды. Куәгерлердің сөзінше, бұл мәлімдемелер расталмайды. Соған қарамастан, барлық мән-жай мен арыздар сотқа дейінгі тергеу аясында тексеріліп жатыр. Тергеу барысында Шымкент қаласының тергеу сотының қаулысымен күдіктіге қатысты екі ай мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды", – деп мәлімдеді полицияда.
Қайғылы жағдай 15 мамырға қараған түні болған. Камерада отырған қыздың денсаулығы күрт нашарлап, ол бірге отырған әйелдерге өзін жайсыз сезінетінін айтқан. Алдын ала болжам бойынша, ол өзге адамға тиесілі дәрі-дәрмекті көп мөлшерде ішіп қойған. Бұл дәрілер камералас әйелдің жүрек ауруын емдеуге арналған.
"Тергеудегі азаматша шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізілді. Алайда бірнеше сағаттан кейін қайтыс болды. Алдын ала өлім себебі – дәріден улану. Суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар уақытша ұстау изоляторында ұстау тәртібін бұзу ықтималдығына байланысты да сотқа дейінгі тергеу басталды", – деп хабарлады Шымкент қалалық полиция департаменті.
Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы жан-жақты, толық әрі объективті тергеу барысында анықталады. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауына алынған.