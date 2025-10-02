#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
549.15
643.88
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
549.15
643.88
6.71
Оқиғалар

Алдымен қылқындырып, артынша зорлаған: Оралда 10 жастағы қызға шабуылдаған күдікті қамауға алынды

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
Оралда 10 жастағы қызды зорлаған күдікті ақыры ұсталды. Оқушыны қорлаған азғын уақытша ұстау изоляторына қамалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлер қылмыстық істің қандай бап бойынша қозғалғанын айтқан жоқ. KTK алдын ала болжам бойынша, азғын мектеп оқушысын алдымен қылқындырып, кейін зорлағанын жазды.

"Күдікті қызды орманға сүйреп әкеткен. Полицейлер оқиға орнын тінтіп, қылмыскердің ізіне түскен. Бір тәуліктен кейін ақыры ұсталды",- делінген басылым ақпаратында.

Дегенмен, болған жағдай тұрғындардың зәресін алды. Олар баласын көшеге жалғыз шығарудан қорқып қалған. Осылайша, араға бір күн салып, 1 қазанда тәртіп сақшылары күдіктінің ұсталғанын жария етті.

"Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері кәмелетке толмағанға қатысты құқыққа қайшы әрекет жасады деген күдіктіні ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. Болған оқиғаның барлық мән-жайы анықталатын болады. Балаларға қатысты жасалған қылмыстар ерекше бақылауда болатынын және ең қатаң түрде жазаланатынын атап айтқым келеді",- деді БҚО ПД бастығы Арман Оразалиев.

Бұған дейін Қазақстандағы рақымшылық аяқталғанын, онымен кімдердің бостандыққа шыққанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы амнистия аяқталды – кімдер бостандыққа шықты
16:40, 01 қазан 2025
Қазақстандағы амнистия аяқталды – кімдер бостандыққа шықты
Қостанайлық ер адам әйелі мен баласын өлтірді деген күдікке ілінді
12:13, 01 қазан 2025
Қостанайлық ер адам әйелі мен баласын өлтірді деген күдікке ілінді
Бірнеше мәрте әлем чемпионы атанған спортшы алаяқтық жасады деп айыпталуда
10:35, 25 қыркүйек 2025
Бірнеше мәрте әлем чемпионы атанған спортшы алаяқтық жасады деп айыпталуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: