Қарағандыда есірткі таратумен айналысқан азамат ұсталды
Арнайы операцияны қалалық полиция басқармасының есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері жүргізді. 43 жастағы жергілікті тұрғын "жасырын қойманы" орналастыру кезінде қолға түскен. Тексеру барысында оның психотроптық заттардың әсерінде болғаны анықталды.
Тінту кезінде күдіктіден ақ түсті ұнтақ зат салынған 20 орама тәркіленді. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 20 грамнан асатын "A-PVP" психотроптық заты екені белгілі болды.
Тергеу барысында күдіктінің планшетінен әлеуметтік желі арқылы белгісіз куратормен жазысқан хаттары табылды. Полицейлердің болжамынша, аталған тұлға оның заңсыз әрекеттерін үйлестіріп отырған. Сондай-ақ күдіктінің бұған дейін де осыған ұқсас қылмыс үшін сотталғаны анықталды.
Жаңа құқық бұзушылық жасаған сәтте оның бұрынғы соттылығының мерзімі әлі аяқталмаған. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.