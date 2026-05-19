Қоғам

Президент Қазақстан мен Халықаралық валюта қорымен ынтымақтастық туралы заңға қол қойды

Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) ынтымақтастығына қатысты заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 19 мамырда Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Валюта Қоры арасындағы Кавказ, Орталық Азия және Моңғолия үшін өңірлік әлеуетті дамыту орталығына қатысты өзара түсіністік туралы меморандумды ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

Заңның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасы мен Халықаралық валюта қоры арасындағы Кавказ, Орталық Азия және Моңғолияға арналған әлеуетті дамыту жөніндегі өңірлік орталыққа қатысты өзара түсіністік туралы меморандумды ратификациялау.

Өңірлік орталықтың қызметі Қазақстан мемлекеттік органдары қызметкерлерінің макроэкономикалық талдау, ақша-несие және бюджет саясаты, қаржылық реттеу мен қадағалау, сондай-ақ макроэкономикалық статистика салаларындағы кәсіби дағдылары мен біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар Өңірлік орталық бағдарламалары Қазақстан, Армения, Әзербайжан, Грузия, Қырғызстан, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан сияқты бенефициар елдерге тұрақты өсімге ықпал ететін негізделген экономикалық саясатты әзірлеу және жүргізу үшін мықты институттар қалыптастыруға әрі кадрлардың біліктілігін арттыруға көмектесуге бағытталған.

Меморандумда Өңірлік орталық пен оның қызметкерлеріне Халықаралық валюта қоры келісімінің IX бабында көзделген иммунитеттер мен артықшылықтарға қосымша жеңілдіктер беру қарастырылған.

Меморандумды ратификациялаудың күтілетін нәтижесі – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету, сондай-ақ экономикалық саясат пен мемлекеттік басқару саласындағы ұлттық институционалдық әлеуетті нығайту.

