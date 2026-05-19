Медеуге 10 минутта жетуге болады: Қазақстандағы алғашқы аэротакси таныстырылды
Жоба қазақстандық Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) компаниясының АҚШ, Қытай, Оңтүстік Корея және Италияның жетекші технологиялық ойыншыларымен серіктестіктегі тек жеке инвестициялары есебінен толықтай іске асырылуда. Өңірдегі қалалық әуе мобильділігін дамытуға бағытталған салымдардың жалпы көлемі 300 млн АҚШ долларына бағаланып отыр.
"Мұндағы басты оқиға бір ұшқыш пен бес жолаушыға есептелген AutoFlight Prosperity жолаушылар аппаратының ұшуы. Ол 13 электр моторымен жабдықталған, сағатына 200 шақырымға дейін жылдамдық пен қашықтықты бір қуаттылықпен бағындыра алады. Дәстүрлі авиациядан ерекшелігі, бұл көлік іс жүзінде дыбыссыз жұмыс істейді және зиянды CO₂ шығарындыларын бөлмейді. Қауіпсіздіктің қатаң халықаралық талаптарына сәйкес, алғашқы сынақ ұшуы бортында адамдарсыз орындалды", – делінген хабарламада.
Инновациялық экологиялық көлікті дамыту елдің цифрландыру және технологиялық көшбасшылық жөніндегі ұзақ мерзімді стратегиясына толықтай сай келеді.
Ұйымдастырушылар мәселе тек жекелеген аппараттарды пайдалануда емес, жаңа сала – "төмен биіктіктер экономикасын" құру туралы болып отырғанын алға тартады. Іс-шарада сондай-ақ, корейлік және қытайлық әзірлеушілердің (Korea Airports Corporation және Shenzhen Urban Transportation Planning Center) UATM цифрлық навигациялық платформасы арқылы басқарылатын Keeta Drone (Қытай) және A2Z (АҚШ) компанияларының жүк жеткізуге арналған ұшқышсыз жүйелері таныстырылды. Morgan Stanley және McKinsey жетекші әлемдік талдаушыларының болжамдары бойынша, қалалық әуе ұтқырлығы алдағы онжылдықтарда әлемдік экономиканың түйінді салаларының біріне айналады.
Аэротаксиді аймақтың күнделікті өміріне кіріктіру үшін Alatau City-де алғашқы вертипорттың – аппараттардың ұшуына, қонуына және зарядталуына арналған шағын әрі технологиялық жерүсті алаңының құрылысы басталып кетті. Жобалаумен халықаралық UrbanV компаниясы айналысуда. Болашақта бірыңғай әуе желісі Alatau City, Алматы қаласын және Алматы облысының негізгі туристік орындарын байланыстырады. Мысалы, Алматы әуежайынан Медеу биік таулы курортына дейінгі есептік жол жүру уақыты небәрі 10-12 минутты құрайтын болады.
Ауқымды технологиялық серпіліс үшін құқықтық негіз де дайындалып қойған болатын. 2026 жылғы 8 мамырда Мемлекет басшысы "Алатау қаласының арнайы құқықтық режимі туралы" Конституциялық заңға қол қойды, ол Urban Air Mobility үшін эксперименттік құқықтық режимдер мен арнайы әуе аймақтарын құруды қарастырады. Қазіргі уақытта AAAG компаниясы мемлекеттік органдармен бірлесіп жаңа қаланың "әуе кодексін" қалыптастыратын 40-қа жуық нормативтік актіні әзірлеуге қатысуда, ал ұлттық авиация заңнамасына тиісті түзетулер Парламент Мәжілісінің қарауында.
Сонымен қатар, жобаны дамыту аясында AAAG AutoFlight компаниясымен V2000/V5000 сериялы 50 аппаратты жеткізуге меморандумға қол қойды. Бұл келісім техниканы сатып алудан бөлек, ноу-хауды толыққанды трансферттеуді, қазақстандық мамандарды оқытуды, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету және жөндеу (MRO) өңірлік орталығын құруды қарастырады.
AutoFlight өкілдері атап өткендей, "бүгінде eVTOL технологиялары электромобильдер осыдан 10-15 жыл бұрын бастан өткерген қарқынды өрлеу кезеңінде тұр, және Қазақстан бұл жаһандық трансформацияға алғашқылардың қатарында кіріп жатыр".