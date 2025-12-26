Қазақстанның алғашқы метеорологиялық зымыраны: не үшін ұшырылмақ
Сурет: Жерүсті ғарыш инфрақұрылымы объектілерін пайдалану орталығы
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Мәлік Олжабеков 2025 жылғы 26 желтоқсанда өткен брифингте отандық алғашқы метеорологиялық зымыранды ұшыру Қазақстанға негізгі технологияларды тексеруге мүмкіндік беретінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Вице-министрдің айтуынша, метеорологиялық зымыранды ұшыру биыл жоспарланғанымен, жүргізілген сынақтардың қорытындысы бойынша оны кейінге қалдыру туралы шешім қабылданған. Негізгі әзірлемелердің барлығы аяқталған, оның ішінде бірінші саты қозғалтқыштарының отқа төзімді сынақтары да жүргізілген. Алайда кейінгі тестілеу барысында қосымша тексерулер қажет екені анықталған.
"Ұшыруды ұзаққа созбаймыз. Қазіргі уақытта нақты күнін әріптестерімізбен талқылап жатырмыз. Қаңтар айында соңғы шешім қабылданып, нақты күнін жариялаймыз деп ойлаймын. Сонымен қатар ауа райының қолайлы жағдайларын да ескереміз, сондықтан наурыз айы негізгі бағдар ретінде қарастырылып отыр. Дегенмен мүмкіндік болса, ұшыруды ертерек өткізуге тырысамыз. Қазірше түпкілікті шешім жоқ. Ғылыми институттармен және әріптестермен жүргізілген талқылаулар барысында қосымша сынақтарды талап ететін мәселелер анықталды", - деді Мәлік Олжабеков.
Ол сондай-ақ зымыранның толықтай отандық өнім екенін растады. Оның айтуынша, отын қоспалары мен қозғалтқыштар ғылыми институттармен бірлесіп әзірленіп жатыр, ал жинақтау мен ұшыруға дайындық Қазақстан аумағында мемлекеттік және жеке ұйымдардың қатысуымен жүзеге асуда.
"Алғашқы ұшыру бізге технологиялардың ауқымын кеңейтуге және өзіміздің аса жеңіл класты зымыранды жасауға дайын екенімізді тексеруге мүмкіндік береді. Бұл – эволюциялық кезең. Яғни, шағын метеорологиялық зымыран арқылы отын, қозғалтқыш, басқару жүйесі сыналып, барлық телеметриялық дерек алынады. Кейінірек ірі зымыран жасауға көшеміз. Болашақта біз қазіргі таңда өзіміз шығарып отырған спутниктерді орбитаға шығара алатын аса жеңіл класты зымыран жүйесін құруды көздеп отырмыз. Шамамен 2030 жылға қарай қажетті технологияларды толық игеріп, басқа елдерге тәуелсіз түрде спутниктерді орбитаға өзіміз шығара алатын деңгейге жетеміз деп есептейміз", - деп мәлімдеді вице-министр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript