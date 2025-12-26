#Халық заңгері
Қоғам

Пойыздар және ұшақтарда интернет қашан пайда болады – министр жауабы

Пойыздар және ұшақтарда интернет қашан пайда болады – министр жауабы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 19:04 Сурет: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2025 жылғы 26 желтоқсанда өткен брифингте Қазақстандағы пойыздарда және Air Astana ұшақтарында интернетті енгізу жоспары мен жобаның басталу мерзімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, транспортта интернетті енгізу келесі жылдан бастап басталады.

"Air Astana әуе кемелері мен ҚТЖ пойыздарында интернет келесі жылдан бастап қолжетімді бола бастайды. Біздің бақылауымыз бен жоспарларымызға сәйкес, келесі жылдың бірінші жартыжылдығында пойыз жолаушыларының шамамен 50%-ы спутниктік интернетке қол жеткізе алады. Ал келесі жылдың қазан айынан бастап Air Astana борты спутниктік интернетке қол жеткізу мүмкіндігімен жабдықталады", - деді министр.

Оның айтуынша, спутниктік интернет технологиялары қазір қолжетімді, бірақ қазақстандық әуе компаниялары әлі оларды қолданбай отыр. Сол уақытта, Қазақстанға рейстерді жүзеге асыратын кейбір шетелдік әуе тасымалдаушылар, соның ішінде Turkish Airlines, мұндай қызметті ұзақ уақыттан бері ұсынады.

Министр Air Astana компаниясының қажетті жабдық орнатылғаннан кейін интернетті бортына енгізуді жоспарлап отырғанын және жобаны іске асыру мерзімін оңтайистік бағалайтынын атап өтті.

