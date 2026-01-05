#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Қазақстанда биометрия қалай қолданылатын болады

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 15:37 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев депутаттық сауалға берген жауабында қазақстандықтарды биометриялық сәйкестендіруді енгізу жоспарларымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Цифрлық кодекс жобасына сәйкес биометриялық аутентификация уәкілетті орган бекіткен жұмыс істеу және қосылу қағидаларына сай ұлттық биометриялық аутентификация жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

"Сонымен қатар, Цифрлық кодекс жобасы аясында Ұлттық биометриялық аутентификация жүйесінің жұмыс істеу және оған қосылу қағидаларын әзірлеу жоспарланып отыр. Бұл қағидаларда биометриялық деректерді жинау, сақтау және жою алгоритмдері ескерілетін болады. Қазіргі уақытта Қазақстанда тексерулер жүргізуге және әкімшілік жауапкершілік шараларын қолдануға мүмкіндік беретін тетік бар. Бұдан бөлек, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жеке және заңды тұлғалардың дербес деректерге және оларды қорғауға қатысты өтініштерін қарауға, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 79-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық істерін қарауға, сондай-ақ жоспардан тыс тексерулер жүргізуге уәкілетті", – делінген жауапта.

Сонымен бірге, дербес деректерді қорғау саласындағы заңнама талаптарын бұзғаны үшін 30-дан 2000 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) дейінгі мөлшерде әкімшілік жауапкершілік көзделген.

Бұған дейін Қазақстанда құрылысқа арналған құжаттама беру цифрландырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Неге кей жерде интернет дұрыс жұмыс істемей тұр - ресми түсініктеме
18:52, 05 қаңтар 2026
Неге кей жерде интернет дұрыс жұмыс істемей тұр - ресми түсініктеме
Жеке деректерді қорғау ережелерін бұзғандарға 10,6 млн теңге айыппұл салынды
14:15, 01 желтоқсан 2025
Жеке деректерді қорғау ережелерін бұзғандарға 10,6 млн теңге айыппұл салынды
Қазақстанда цифрлық деректердің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі
11:49, 20 қазан 2025
Қазақстанда цифрлық деректердің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: