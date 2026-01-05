#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Қазақстанда құрылысқа арналған құжаттама беру цифрландырылды

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 15:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылы Мемлекеттік қала құрылысы кадастры жүйесі арқылы бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын және техникалық шарттарды беру жөніндегі мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша пилоттық жобаны іске асыру сәтті аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 5 қаңтарда ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мәлімдеді.

"Жоба 2024 жылғы қараша айында елдің 89 қаласында gov.ggk.kz геопорталында іске қосылды. Бүгінгі таңда қала құрылысы кадастры геопорталы арқылы 144 мыңнан астам өтініш келіп түсті, сәулет-жоспарлау тапсырмасын беруге, эскиздік жобаларды келісуге және желілерге қосылуға техникалық шарттар беруге 141 мың өтініш өңделді.Құрылысқа арналған құжаттама беру қызметтерін автоматтандыру берілетін бастапқы-рұқсат беру құжаттарының бекітілген қала құрылысы құжаттарына сәйкестігін тексеру жолымен ретсіз және заңсыз құрылыс салу мәселелерін шешуге бағытталған",- делінген ақпаратта.

Кадастр базасын қалыптастыру шеңберінде әкімдіктер ұсынатын бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларына цифрлау жүргізіліп, кейіннен қала құрылысы кадастры жүйесіне енгізіледі. Жүйеге 730-дан астам қала құрылысы жобасы және өңірлерде түгендеу арқылы цифрланған инженерлік желілердің 94%-ы енгізілді.

"Кадастрда қамтылған цифрлық қала құрылысы жобаларын қолдану қала құрылысы нормативтік регламенттерінің бұзылуына жол бермеуге мүмкіндік береді.Пилоттық жоба аясында жер учаскесіне құқықтарды растау болмаған жағдайда сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру және эскиздік жобаларды келісу үшін өтініштерді беру бойынша заңсыз фактілер бұғатталады". ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

Ведомство атап өткендей, 2026 жылы пилоттық жобаны ел аумағы бойынша кеңейту жоспарлануда, оған Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына тиісті өзгерістер енгізіледі.

Бұған дейін Үкіметтің "Дипломмен ауылға" бағдарламасын моноқалаларға дейін кеңейту мүмкіндігіне қатысты пікір білдіргенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
15:50, 05 қаңтар 2026
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Қазақстанда төлқұжаттар мен жеке куәліктерді терминалдар арқылы беру жобасы іске қосылады
16:32, 17 қаңтар 2025
Қазақстанда төлқұжаттар мен жеке куәліктерді терминалдар арқылы беру жобасы іске қосылады
Қазақстанда бірыңғай платформада бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылды
15:44, 26 мамыр 2025
Қазақстанда бірыңғай платформада бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: