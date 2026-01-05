#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Үкімет "Дипломмен ауылға" бағдарламасын моноқалаларға дейін кеңейту мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 14:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-Министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев депутаттық сауалға берген жауабында "дипломмен моноқалаларға" атты жеке жоба құру мүмкіндігіне түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сенат депутаты Айнұр Арғынбекованың пікірінше, мұндай тәсіл моноқалалардағы кадрлар тапшылығы мәселесін шешуге көмектеседі.

"Дипломмен – моноқалаларға" атты бөлек жобаны құру бірнеше объективті себептерге байланысты қажетсіз деп есептеледі. Моноқалалардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі мүлдем өзге, тұрғын үй құны жоғары және инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі ауылдық елді мекендермен салыстырғанда едәуір жақсы. Бұл жағдайлар оларды бастапқыда "Дипломмен ауылға" жобасы әзірленген аумақтармен салыстыруға келмейтін етеді. Жоба кадрлармен қамтамасыз етілу деңгейі төмен және мамандардың болмауы білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігіне тікелей әсер ететін ауылдық аумақтарды қолдауға бағытталған",- делінген жауапта.

Бозымбаевтың пікірінше, егер ұқсас тетік моноқалаларға енгізілсе, бұл түлектердің ынталануын өзгертіп, олардың ауылдың орнына моноқалаларды таңдауына алып келуі мүмкін, ал бұл ауылдық жерлерді кадрлармен қамтамасыз етуге тікелей қауіп төндіреді.

"Сонымен қатар моноқалаларда бағдарламаны іске қосу елеулі бюджет шығындарын талап етеді. Моноқалалардағы тұрғын үй құнының жоғары, инфрақұрылымдық шешімдердің қымбат болуы және әлеуметтік қолдаудың көлемі мемлекет шығыстарының бірнеше есе артуына алып келеді. Осылайша, бағдарламаны моноқалаларға кеңейту назарды мұқтаж ауылдық өңірлерден басқа жаққа бұрып қана қоймай, мемлекеттік қолдаудың тиімділігін төмендете отырып, бюджет шығыстарының айтарлықтай өсуіне себеп болады",- деп мәлімдеді вице-министр.

Бұған дейін Павлодарда түзеу мекемесінің бастығы мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда ерікті қоныс аудару бағдарламасына қатысушылар қатарын кеңейту жоспарлануда
15:36, 15 желтоқсан 2025
Қазақстанда ерікті қоныс аудару бағдарламасына қатысушылар қатарын кеңейту жоспарлануда
Бозымбаев Bek Air ұшағының апатына қатысты тергеудің қайта жандануына қатысты пікір білдірді
12:55, 07 тамыз 2025
Бозымбаев Bek Air ұшағының апатына қатысты тергеудің қайта жандануына қатысты пікір білдірді
Бозымбаев Көлік вице-министрінің қамауға алынуына қатысты пікір білдірді
14:10, 07 тамыз 2025
Бозымбаев Көлік вице-министрінің қамауға алынуына қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: