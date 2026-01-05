Үкімет "Дипломмен ауылға" бағдарламасын моноқалаларға дейін кеңейту мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді
Сенат депутаты Айнұр Арғынбекованың пікірінше, мұндай тәсіл моноқалалардағы кадрлар тапшылығы мәселесін шешуге көмектеседі.
"Дипломмен – моноқалаларға" атты бөлек жобаны құру бірнеше объективті себептерге байланысты қажетсіз деп есептеледі. Моноқалалардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі мүлдем өзге, тұрғын үй құны жоғары және инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі ауылдық елді мекендермен салыстырғанда едәуір жақсы. Бұл жағдайлар оларды бастапқыда "Дипломмен ауылға" жобасы әзірленген аумақтармен салыстыруға келмейтін етеді. Жоба кадрлармен қамтамасыз етілу деңгейі төмен және мамандардың болмауы білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігіне тікелей әсер ететін ауылдық аумақтарды қолдауға бағытталған",- делінген жауапта.
Бозымбаевтың пікірінше, егер ұқсас тетік моноқалаларға енгізілсе, бұл түлектердің ынталануын өзгертіп, олардың ауылдың орнына моноқалаларды таңдауына алып келуі мүмкін, ал бұл ауылдық жерлерді кадрлармен қамтамасыз етуге тікелей қауіп төндіреді.
"Сонымен қатар моноқалаларда бағдарламаны іске қосу елеулі бюджет шығындарын талап етеді. Моноқалалардағы тұрғын үй құнының жоғары, инфрақұрылымдық шешімдердің қымбат болуы және әлеуметтік қолдаудың көлемі мемлекет шығыстарының бірнеше есе артуына алып келеді. Осылайша, бағдарламаны моноқалаларға кеңейту назарды мұқтаж ауылдық өңірлерден басқа жаққа бұрып қана қоймай, мемлекеттік қолдаудың тиімділігін төмендете отырып, бюджет шығыстарының айтарлықтай өсуіне себеп болады",- деп мәлімдеді вице-министр.
Бұған дейін Павлодарда түзеу мекемесінің бастығы мемлекеттік құпияларды жария еткені үшін сотталғанын жазғанбыз.