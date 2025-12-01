#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Жеке деректерді қорғау ережелерін бұзғандарға 10,6 млн теңге айыппұл салынды

Фото: freepik
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев депутаттық сауалға берген жауабында қазақстандықтардың жеке деректерін қорғау саласында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол жеке деректерді қорғау саласындағы заң талаптарын бұзғаны үшін Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің баптарына сәйкес әкімшілік жауапкершілік, сондай-ақ Қылмыстық кодекстің 147-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік көзделгенін еске салды.

"2025 жылдың басынан бері жеке деректерді қорғауды қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган заңнаманың сақталуын тексеру үшін 69 жоспардан тыс тексеру жүргізді. Нәтижесінде 22 заңды тұлға мен лауазымды адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 10 665 350 теңге көлемінде айыппұл салынды", – делінген министрдің жауабында.

Бұдан бөлек, нысанға барусыз, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" заң талаптарын бұзғаны үшін 17 жеке тұлғаға 1 248 410 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
