Нөсер жаңбыр, бұршақ және үсік: 20 мамырда ауа райы қандай болады
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, бірқатар өңірде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Елдің солтүстігінде жауын-шашын мол түседі, бұршақ және екпінді жел соғады. Кей облыстарда түнде үсік жүруі мүмкін.
Тек Қазақстанның орталығы, шығысы және оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр. Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстік пен батыста шаңды дауыл болуы ықтимал, ал батыс пен солтүстікте тұман түседі.
Сондай-ақ түнде Абай облысының шығысы мен орталығында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында ауа температурасы -2…-3°С дейін төмендеп, үсік болады деп күтілуде.
20 мамырда Атырау, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында, сондай-ақ Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстары мен Ұлытау облысының жекелеген аудандарында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ал Қызылорда облысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Алматы, Қарағанды және Павлодар облыстарының кей аудандарында, сондай-ақ Жетісу, Ұлытау және Абай облыстарында төтенше өрт қаупі болжанып отыр.