Жаңбыр, бұршақ және жел: Қазақстанда 18 мамырда ауа райы қандай болады
Синоптиктердің болжамынша, дүйсенбі күні елдің батысында, солтүстік-батысында, шығысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында найзағайлы жаңбыр жауады. Маңғыстау облысында қатты жаңбыр мен бұршақ күтілсе, Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын болжанып отыр.
Қазақстанның қалған аумағында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Сондай-ақ республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстікте, батыста, солтүстік-батыста және орталықта шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік пен оңтүстік-батыста екпінді жел соғады. Солтүстік, шығыс және оңтүстік-батыс өңірлерде тұман түсуі мүмкін.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында 2 градусқа дейін үсік жүреді. Абай облысының батысында топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі.
Атырау облысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының шығысында, Қостанай облысының орталығында, Ақмола облысының солтүстігі, оңтүстігі және орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысында, Павлодар облысының батысы, шығысы және оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысы мен солтүстігінде, Түркістан облысында, Қызылорда облысының орталығында, Жамбыл облысының батысында, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының орталығында, Ұлытау облысында, сондай-ақ Абай облысының шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында, Ақтөбе мен Қарағанды облыстарының оңтүстігінде, Павлодар облысының шығысында, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында және Ұлытау облысының орталығында төтенше өрт қаупі күтіледі.