"Жаңбыр жауып, бұршақ түседі". Еліміз бойынша 10 мамырға арналған ауа райы болжамы
Жексенбілік болжамға сәйкес, Қазақстанның барлық аумағында тұрақсыз ауа райының сипаты сақталады.
Еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, бұршақ түседі, қатты жел тұрады деп күтіледі.
Оңтүстік-батыс, оңтүстік, оңтүстік-шығыс және шығыс өңірлерде жаңбыр жауады деп болжанады.
Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, сондай-ақ түнде және таңертең тұманның болуы жатқызылады, ал оңтүстікте шаңды дауыл болады деп күтіледі.
Қызылорда, Жетісу облыстарында, Алматы облысының солтүстігінде, шығысында, Жамбыл өңірінің солтүстігінде, батысында, орталығында, Түркістан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында, Ұлытау облысында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Павлодар облысының батысында, шығысында, оңтүстігінде, Абай облысында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының шығысында, Абай облысының оңтүстігінде, орталығында, Жетісу облысының оңтүстік-шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер 9 мамырда еліміздің кей өңірлерінде аптап ыстық болатынын болжаған.