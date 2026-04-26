Нөсер жаңбыр, бұршақ және дауылды жел: синоптиктер 27 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынды
Фото: pixabay
“Қазгидромет” РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 27 сәуірге арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні елдің шығысында, түнде солтүстігінде және орталығында, күндіз батысында және оңтүстік-шығысында ауа райы құбылмалы сипатта сақталады.
"Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында қатты жаңбыр күтіледі. Батыс пен оңтүстік-шығыста бұршақ жауып, дауылды жел соғуы мүмкін",- делінген ақпаратта.
Қазақстанның қалған аумақтарында жауын-шашынсыз ауа райы болады.
Республика бойынша желдің күшеюі және тұман күтіледі, ал оңтүстікте шаңды дауыл болжанады.
Шығыс Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Бұған дейін синоптиктер Алматы мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
