Қоғам

Синоптиктер 3 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынды

Синоптиктер 3 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 16:52 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 3 мамырға Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ түсіп, екпінді жел соғады.

Тек солтүстік пен шығыста антициклонның ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, ал оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін.

Түнде Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарының батысында 1–2 градус үсік күтіледі.

Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, шығысында, орталығында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарының батысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Жетісу облысының батысында, солтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі.

Жетісу облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Ботагөз Ақиқат
Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:44, Бүгін
Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қар мен боран: синоптиктер сенбі күнге арналған ауа райын болжамын ұсынды
14:33, 02 қаңтар 2026
Қар мен боран: синоптиктер сенбі күнге арналған ауа райын болжамын ұсынды
Нөсер жаңбыр, бұршақ және дауылды жел: синоптиктер 27 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынды
15:55, 26 сәуір 2026
Нөсер жаңбыр, бұршақ және дауылды жел: синоптиктер 27 сәуірге арналған ауа райы болжамын ұсынды
Определились финалисты "Челленджера" в Шымкенте
19:56, Бүгін
Определились финалисты "Челленджера" в Шымкенте
Карлос Пратес нокаутировал Маддалену на турнире UFC в Австралии
19:03, Бүгін
Карлос Пратес нокаутировал Маддалену на турнире UFC в Австралии
"Кайрат" одолел "Иртыш" и сохранил лидерство в КПЛ
19:00, Бүгін
"Кайрат" одолел "Иртыш" и сохранил лидерство в КПЛ
Иноуэ нанёс первое поражение Накатани и защитил звание абсолютного чемпиона
18:50, Бүгін
Иноуэ нанёс первое поражение Накатани и защитил звание абсолютного чемпиона
