#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
471.93
548.43
6.61
Қоғам

Жетісу облысында құмар ойынға әуес шенеунік қызметінен қуылды

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 19:58 Фото: pexels
Жетісу облысында құмар ойынға әуес мемлекеттік қызметкер жұмысынан айырылды. Ол мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіргені үшін қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық прокуратураның мәліметінше, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен этикалық нормаларды сақтау – мемлекеттік қызметте болудың міндетті талабы.

"Ақсу аудандық прокуратурасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуына жүргізілген талдау барысында этикалық және құқықтық нормалардың өрескел бұзылу фактісін анықтады. Белгілі болғандай, мемлекеттік органның қызметкері заңмен белгіленген тыйымдарды елемей, тұрақты түрде құмар ойындарға қатысып келген", – деп хабарлады қадағалау органы 2026 жылғы 19 мамырда.

Прокурорлық қадағалау актісі негізінде шенеунік мемлекеттік қызметтің беделін түсіретін тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін қызметінен босатылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
09:36, 14 шілде 2025
Ұлытау облысындағы шенеунік миллиондаған теңгені құмар ойындарға салып жіберген
Құмар ойын, Атырау, көпбалалы ана
18:34, 09 қазан 2024
Атырауда көпбалалы ана өзгенің ақшасын құмар ойынға салып жіберген
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки
09:27, 13 наурыз 2025
Маңғыстау облысында мемлекеттік қызметкер құмар ойын ойнағаны үшін қызметінен шеттетілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ruchess.ru
00:48, 20 мамыр 2026
Азербайджанский шахматист Мамедьяров сыграет на ЧМ-2026 за команду из Казахстана
Фото: НОК РК
00:31, 20 мамыр 2026
Тимофей Скатов проиграл в первом круге квалификации "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: WTA
00:13, 20 мамыр 2026
Арина Соболенко рассказала об отношении к отказу украинцев пожимать с ней руки
Фото: ХК &quot;Сочи&quot;
23:41, 19 мамыр 2026
Соперник "Барыса" по КХЛ опроверг слухи о финансовых проблемах
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: