Жетісу облысында құмар ойынға әуес шенеунік қызметінен қуылды
Жетісу облысында құмар ойынға әуес мемлекеттік қызметкер жұмысынан айырылды. Ол мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтіргені үшін қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық прокуратураның мәліметінше, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен этикалық нормаларды сақтау – мемлекеттік қызметте болудың міндетті талабы.
"Ақсу аудандық прокуратурасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуына жүргізілген талдау барысында этикалық және құқықтық нормалардың өрескел бұзылу фактісін анықтады. Белгілі болғандай, мемлекеттік органның қызметкері заңмен белгіленген тыйымдарды елемей, тұрақты түрде құмар ойындарға қатысып келген", – деп хабарлады қадағалау органы 2026 жылғы 19 мамырда.
Прокурорлық қадағалау актісі негізінде шенеунік мемлекеттік қызметтің беделін түсіретін тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін қызметінен босатылды.
