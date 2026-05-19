Қоғам

Атырауда 160-қа жуық психотроптық дәрі тәркіленді

Атырауда 160-қа жуық психотроптық дәрі тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 23:04 Сурет: polisia.kz
Атырау облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы №2 учаскелік полиция пунктінің учаскелік полиция инспекторларымен бірге жедел-іздестіру іс-шарасы аясында психотроптық заттарды заңсыз сақтады деген күдікпен 28 жастағы әйел адамды ұстады.

Көпқабатты үйдің ауласында одан Тропикамид психотроптық препаратының 159 құтысы тәркіленді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 301-бабы 1-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Атырау облысы полиция департаменті психотроптық заттардың заңсыз айналымы қоғамға елеулі қауіп төндіретінін және ол үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Айдос Қали
