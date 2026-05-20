#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Қоғам

Прокурорлар ШҚО әкімдіктерінің 90 млн теңгеге бағаланған күмәнді жобаларының жолын кесті

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы прокуратурасы мемлекеттік сатып алу тәртібінің сақталу барысына жүргізілген талдау кезінде 90 млн теңгенің заңсыз мемлекеттік сатып алуына тосқауыл қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, прокурорлар жергілікті атқарушы органдардың қызметінен бітқатар заң бұзушылықтарды анықтаған.

"Анықталғандай, 5 ауылдық округтің әкімдіктері 2026 жылға арналған сатып алу жоспарларына 44 млн теңге сомасына балалар және спорт алаңдарын абаттандыру жобаларын енгізген. Мұнда мәлімделген жұмыстар "ағымдағы жөндеу" ретінде көрсетілген. Сметалық құжаттаманы зерделеу барысында іс жүзінде жаңа құрылыс жоспарланғаны белгілі болды: негіздерді дайындау, бетон төсемдерін төсеу және жаңа ойын кешендерін монтаждау". ШҚО прокуратурасы

Заңға сәйкес, мұндай жұмыстар үшін міндетті түрде жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ) болуы және мемлекеттік сараптамадан өтуі тиіс, алайда бұл талаптар орындалмаған.

Сонымен қатар, келесі бір әкімдікте лоттарды жасанды түрде бөлшектеу дерегі анықталды.

"Әкімдік шекті мәннен аспау үшін тапсырыстарды бөліктерге бөлген, бұл өнім берушілерді өз бетінше таңдауға мүмкіндік берген. Негізсіз бөлінген лоттардың жалпы сомасы 45,1 млн теңгені құрады",- делінген ақпаратта.

Прокурорлық қадағалау актісі бойынша, құжаттама заңға сәйкес келтірілгенге дейін бұл жобалардың барлығы сатып алу жоспарларынан алынып тасталды.

Осылайша, ведомство шараларының нәтижесінде барлығы 90 млн теңгеден астам бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуының алды алынды.

Бұған дейін Павлодар облысында жүргізушілерге айыппұлды уақытылы төлеу ескертілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
14:27, 01 қараша 2024
ШҚО-да 100 млн-нан аса теңге заңсыз жұмсалған
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
15:21, 09 қыркүйек 2024
Маңғыстау облысының прокурорлары 39 млн теңгеге мемлекеттік сатып алу конкурсының күшін жойды
СҚО прокурорлары 7,1 млрд теңгеге мемлекеттік сатып алуды тоқтатты - 4 шенеунік қызметінен босатылды
16:07, 04 маусым 2024
СҚО прокурорлары 7,1 млрд теңгеге мемлекеттік сатып алуды тоқтатты - 4 шенеунік қызметінен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:37, Бүгін
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Бүгін
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Бүгін
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Бүгін
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: