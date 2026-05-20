Павлодар облысында жүргізушілерге айыппұлды уақытылы төлеу ескертілді
Іс-шараның негізгі мақсаты — әкімшілік айыппұлдарды төлемеген азаматтарды анықтап, жауапкершілікке тарту және жазаның бұлтартпау қағидатын қамтамасыз ету.
Рейдтің алғашқы күнінде-ақ қарызы бар жүргізушілерден 3 млн теңгеден астам қаражат өндірілді. Сонымен қатар заң талаптарын орындамаған жеті көлік арнайы айып тұрағына қойылды. Солардың бірі — облыс орталығында тоқтатылған ВАЗ-2112 автокөлігі.
Белгілі болғандай, оның иесі 110 мың теңгеден астам әкімшілік айыппұлды уақытында төлемеген. Көлік арнайы тұраққа қойылғаннан кейін ғана жүргізуші жағдайдың маңызын түсінгенін айтқан. Павлодар облысы ПД әкімшілік полициясы басқармасының бастығы Бәкібай Ахмедьяновтың айтуынша, борышкерлерді анықтауға бағытталған рейдтік іс-шаралар 21 мамырға дейін жалғасады.
"Айыппұлдар туралы білдім, бірақ үнемі төлеуге уақыт таппадым. Соның салдарынан көлігімнен уақытша айырылып қалдым. Бұл жағдай айыппұлды уақытында төлеудің маңызын көрсетті", – деді көлік иесі.
Полиция департаменті жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және мүліктің тәркіленуіне жол бермеу үшін әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде төлеуге шақырады.