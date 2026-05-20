Атырауда жыл басынан бері мас күйде көлік басқарған 177 жүргізушіге тосқалуыл қойылды
Іс-шара барысында 17 мамыр күні сағат 19:55 шамасында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Өркен ықшам ауданында Toyota Prado автокөлігін тоқтатып, тексеру жұмыстарын жүргізді. Медициналық сараптама қорытындысына сәйкес, 1994 жылы туған жүргізушінің жеңіл дәрежедегі мас күйде көлік басқарғаны анықталды.
Аталған дерек бойынша автокөлік арнайы тұраққа қойылып, жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде басқару бабына сәйкес әкімшілік материалдар жинақталып, Атырау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына жолданды.
Айта кетейік, жыл басынан бері Атырау қаласы аумағында мас күйде көлік басқарудың 177 дерегі тіркелген. Осыған байланысты полиция департаменті тұрғындар мен қала қонақтарын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, масаң күйде көлік тізгініне отырмауға және өз өмірі мен өзгенің қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады.