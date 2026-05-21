Алакөлдегі қауіпсіздік күшейтілді: полиция туристік маусымға дайын
Жетісу облысы полиция департаментінің қызметкерлері демалушылардың жаппай келу кезеңіне дайындықты күшейтіп, қоғамдық тәртіпті сақтау үшін күштер мен техникалық мүмкіндіктерді жұмылдыруда.
Құқық бұзушылықтардың алдын алу, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кез келген оқиғаға жедел әрекет ету басты бағыттардың бірі ретінде белгіленген. Жазғы маусым кезінде Алакөл жағалауында тәулік бойы шамамен 50 полиция қызметкері қызмет атқарады.
Сонымен қатар жағдайды бақылау тиімділігін арттыру үшін 40-қа жуық ұшқышсыз ұшу аппараты — дрондар пайдаланылады. Заманауи технологиялар арқылы полицейлер жағажайлар мен адам көп шоғырланатын орындарды бақылап, құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға және азаматтарға дер кезінде көмек көрсетуге мүмкіндік алады.
Сондай-ақ туристік аймақтарға бағытталған көлік қозғалысының артуына байланысты жол қауіпсіздігі шаралары да күшейтілді. Полицейлер жол қозғалысы ережелерін бұзуға қатысты "мүлдем төзбеушілік" қағидатын ұстанып, профилактикалық жұмыстарды жүргізуде.
"Басты мақсатымыз — туристер мен өңір тұрғындары үшін қауіпсіз әрі жайлы жағдай жасау. Алакөлдегі демалыс тек жағымды әсер қалдыруы тиіс. Жетісу облысының полициясы жазғы маусым кезеңінде қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге толық дайын", — деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.
Қабылданып жатқан шаралар әрбір туристің өзін қауіпсіз сезінуіне және демалыстың тыныш әрі тәртіп сақталған жағдайда өтуіне бағытталған.