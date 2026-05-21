Синоптиктер Алматыдағы өзендерде су деңгейі көтерілуі мүмкін екенін ескертті
Алматы қалалық ТЖД-ның мәліметінше, "Қазгидромет" РМК-ның 21 мамырдағы №5 дауылды ескертуіне сәйкес, қауіпті метеорологиялық жағдай 22-24 мамыр аралығында болжанып отыр.
Құтқарушылардың айтуынша, қатты жауын таулы және тау бөктеріндегі аудандарда, сондай-ақ мегаполиске жақын аумақтарда жауады. Нөсер салдарынан беткейлік ағындар пайда болып, өзендердегі су деңгейі көтерілуі, кей жерлерде су жайылып, аумақтарды су басуы мүмкін.
Әсіресе, жекеменшік сектор тұрғындарына алдын ала дайындалу ұсынылды. Құтқарушылар үй иелеріне нөсер кәріздерінің, арықтар мен дренаж жүйелерінің жағдайын тексеріп шығуға кеңес береді. Жауын суының кедергісіз ағуы аулалар мен көшелерді, тұрғын үйлер маңын су басу қаупін азайтады.
Сонымен қатар, ТЖД өкілдері тұрғындарды уақытша тауға барудан бас тартуға шақырды. Жекелей ескерту демалушылар мен тау серуенін ұнататындарға қатысты айтылды.
"Қолайсыз ауа райына байланысты Алматы тұрғындары мен туристерге алдағы күндері тауға шығуды кейінге қалдыру ұсынылады. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажет", – деп мәлімдеді қалалық ТЖД.
Құтқарушылардың еске салуынша, нөсер жауын кезінде таулы аймақтарда сел жүру, тас құлауы және тау өзендеріндегі су деңгейінің күрт көтерілу қаупі артады.