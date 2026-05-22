#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
471.45
547.21
6.63
Қоғам

Қазақстанда 20 жылға жуық уақыт бойы ашылмай келген қылмыс әшкереленді

Дактилоскопия, снятие отпечатков пальцев, отпечатки пальцев, отпечаток пальца , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 11:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақмола облысының полицейлері шамамен 20 жыл бұрын жасалған ақша ұрлау дерегін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күдіктінің ізіне 2007 жылы оқиға орнынан алынған саусақ іздерінің көмегімен түсу мүмкін болған.

Қылмыс Атбасар қаласында жасалған. Сол кезде шаруа қожалығы иелерінің бірінің автокөлігінен ірі көлемде ақша ұрланған.

"Гаражда тұрған автокөліктен 300 мың теңге қолды болған. Ол уақытта бұл қомақты қаржы саналған. Жәбірленуші полицияға жүгінгеннен кейін жедел-іздестіру шаралары жүргізілді. Алайда күдіктіні сол сәтте анықтау мүмкін болмады. Соған қарамастан криминалистер оқиға орнын мұқият тексеріп, саусақ іздерін алып, арнайы дерекқорға сақтап қойған", – деп хабарлады Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Көп жыл бойы қылмыстық іс ашылмай келген.

Алайда 2026 жылдың көктемінде атбасарлық жедел уәкілдер күдіктінің ізіне қайта түсті.

Жергілікті тұрғын полицейлердің назарына есірткіге қатысты қылмыс бойынша іліккен. Тергеу әрекеттері барысында оның саусақ іздері алынып, криминалистикалық есеппен салыстырылған.

Тексеру нәтижесінде бұл іздердің шамамен 20 жыл бұрынғы ұрлық орнынан табылған саусақ іздерімен толық сәйкес келетіні анықталды.

"Қазіргі уақытта күдіктінің аталған қылмысқа қатысы бары дәлелденді. Ер адам кінәсін мойындап, жауап берді", – деп мәлімдеді Ақмола облыстық ПД баспасөз қызметі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында тонау фактісі әшкереленді
18:22, 26 тамыз 2025
Ақмола облысында тонау фактісі әшкереленді
Қос азаматтық, Ресей азаматы, зейнетақы
12:54, 12 қазан 2023
Қос азаматтығы бар әйел 20 жылға жуық уақыт Қазақстаннан зейнетақы алып келген
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
10:57, 30 қаңтар 2025
Ақмолада полицейлер оқу орнынан ұрланған қару макеттерін қайтарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как казахстанка сенсационно сокрушила чемпионку Азии и выиграла медаль ЧА: видео
11:12, Бүгін
Как Назым Махмутова сенсационно сокрушила чемпионку Азии и выиграла медаль ЧА: видео
Тайсон Фьюри и Златан Ибрагимович
11:04, Бүгін
Тайсон Фьюри проведёт выставочный бой против Златана Ибрагимовича
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
10:43, Бүгін
Казахстанские таеквондисты обеспечили себе ещё две медали на чемпионате Азии
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
10:20, Бүгін
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: