ҰБТ сертификаты енді Малайзия университеттеріне оқуға түсу үшін жарамды
Енді қазақстандық түлектер Малайзияның бірқатар университеттеріне міндетті Foundation даярлық бағдарламасын өтпей-ақ, ҰБТ сертификаты арқылы оқуға түсе алады. Сонымен қатар ағылшын тілінде оқытылатын білім беру бағдарламаларына түсу үшін IELTS, TOEFL немесе баламалы сертификаттар арқылы ағылшын тілін меңгеру деңгейін растау талаптары сақталады.
Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады.
"Малайзия университеттері ҰБТ бойынша ең төменгі өту балдарын, сондай-ақ қабылдаудың қосымша талаптарын дербес айқындайды. Таңдалған білім беру бағдарламасына байланысты талапкерлерден ішкі емтихан тапсыру, сұхбаттан өту, портфолио ұсыну немесе даярлық курстарынан өту талап етілуі мүмкін. Осыған байланысты Ұлттық тестілеу орталығы талапкерлерге нақты университет пен білім беру бағдарламасының талаптарын алдын ала мұқият зерделеуді ұсынады", - делінген хабарламада.
Ведомствоның хабарлауынша, ҰБТ сертификатының халықаралық деңгейде танылуы қазақстандық білімді бағалау жүйесінің заманауи академиялық стандарттарға сәйкестігін дәлелдейді және отандық түлектер үшін білім алу мүмкіндіктерін кеңейтеді.
Бүгінде ҰБТ нәтижелері тек Қазақстан жоғары оқу орындарына түсу үшін ғана емес, сонымен қатар Азия елдері мен басқа да халықаралық білім беру бағыттарындағы шетелдік университеттерге құжат тапсыру кезінде де ескеріліп келеді.
Сонымен қатар қазіргі уақытта ETS ұйымымен бірлесіп әзірленіп жатқан Admissions Insight Test (AIT) атты жаңа форматтағы қабылдау емтиханын енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа емтихан халықаралық тестілеу тәжірибесіне сәйкес талапкерлердің академиялық және аналитикалық дағдыларын бағалауға бағытталады. Болашақта AIT емтиханының да халықаралық білім беру қауымдастығы мен шетелдік университеттер тарапынан кеңінен мойындалуы жоспарланып отыр.