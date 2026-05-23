#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Қоғам

ҰБТ сертификаты енді Малайзия университеттеріне оқуға түсу үшін жарамды

ҰБТ сертификаты енді Малайзия университеттеріне оқуға түсу үшін жарамды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 12:10 Сурет: Ғылым және жоғары білім министрлігі
Қазақстанның ҰБТ сертификаты Малайзияның Жоғары білім министрлігі тарапынан ресми түрде танылып, ел университеттерінің бакалавриат бағдарламаларына қабылдау кезінде ұсынылатын құжаттар тізіміне енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді қазақстандық түлектер Малайзияның бірқатар университеттеріне міндетті Foundation даярлық бағдарламасын өтпей-ақ, ҰБТ сертификаты арқылы оқуға түсе алады. Сонымен қатар ағылшын тілінде оқытылатын білім беру бағдарламаларына түсу үшін IELTS, TOEFL немесе баламалы сертификаттар арқылы ағылшын тілін меңгеру деңгейін растау талаптары сақталады.

Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады.

"Малайзия университеттері ҰБТ бойынша ең төменгі өту балдарын, сондай-ақ қабылдаудың қосымша талаптарын дербес айқындайды. Таңдалған білім беру бағдарламасына байланысты талапкерлерден ішкі емтихан тапсыру, сұхбаттан өту, портфолио ұсыну немесе даярлық курстарынан өту талап етілуі мүмкін. Осыған байланысты Ұлттық тестілеу орталығы талапкерлерге нақты университет пен білім беру бағдарламасының талаптарын алдын ала мұқият зерделеуді ұсынады", - делінген хабарламада.

Ведомствоның хабарлауынша, ҰБТ сертификатының халықаралық деңгейде танылуы қазақстандық білімді бағалау жүйесінің заманауи академиялық стандарттарға сәйкестігін дәлелдейді және отандық түлектер үшін білім алу мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Бүгінде ҰБТ нәтижелері тек Қазақстан жоғары оқу орындарына түсу үшін ғана емес, сонымен қатар Азия елдері мен басқа да халықаралық білім беру бағыттарындағы шетелдік университеттерге құжат тапсыру кезінде де ескеріліп келеді.

Сонымен қатар қазіргі уақытта ETS ұйымымен бірлесіп әзірленіп жатқан Admissions Insight Test (AIT) атты жаңа форматтағы қабылдау емтиханын енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа емтихан халықаралық тестілеу тәжірибесіне сәйкес талапкерлердің академиялық және аналитикалық дағдыларын бағалауға бағытталады. Болашақта AIT емтиханының да халықаралық білім беру қауымдастығы мен шетелдік университеттер тарапынан кеңінен мойындалуы жоспарланып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники
15:41, 12 мамыр 2025
Ауыл жастары мен толық емес отбасы балалары үшін жоғары оқу орындарына түсу квотасының мөлшері өзгертілді
Қазақстанда жоғары оқу орындарына түсу кезінде жаңа квоталар енгізілуде
13:09, 06 тамыз 2024
Қазақстанда жоғары оқу орындарына түсу кезінде жаңа квоталар енгізілуде
ҰБТ, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі, түлек, ЖОО
11:28, 19 шілде 2023
Тамыз айында өтетін ҰБТ-ға қатысу үшін құжат қабылдау қашан басталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
15:04, Бүгін
Илия Топурия может подраться с Конором Макгрегором
Зейнеп Баянова
14:04, Бүгін
Казахстанская Федерация борьбы простила Баянову за неявку на награждение в Кубке РК
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Бүгін
В Семее прошёл форум о безопасности детей с участием Федерации тяжёлой атлетики РК
Сборная Казахстана по волейболу
13:10, Бүгін
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: