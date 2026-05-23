#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Қоғам

Түркістанда Әзербайжан туын жерден көтерген оқушыға ерекше құрмет көрсетілді

Түркістанда Әзербайжан туын жерден көтерген оқушыға ерекше құрмет көрсетілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 13:52 Сурет: polisia.kz
Түркістан қаласында жел ұшырып құлатқан Әзербайжан Республикасының мемлекеттік туын көтеріп, құрметпен орнына қойған 11-сынып оқушысы Нұрсұлтан Базарбайұлын Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы арнайы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістанда түсірілген бейнежазба әлеуметтік желіде кеңінен тарап, қоғам тарапынан оң бағасын алған болатын.

Оқушының бұл әрекеті Қазақстанмен қатар Әзербайжан жұртшылығының да ықыласына ие болып, екі ел арасындағы достық пен өзара сыйластықтың жарқын үлгісі ретінде бағаланды.

Кездесу барысында ПД бастығы Арыстанғани Заппаров жасөспірімнің азаматтық ұстанымы мен мемлекеттік рәміздерге деген құрметін жоғары бағалап, мұндай әрекет өскелең ұрпақтың тәрбиесі мен мәдениетінің айқын көрінісі екенін атап өтті.

Сондай-ақ ол Нұрсұлтанға рухани құндылықтарды насихаттайтын жазушы Шерхан Мұртазаның кітабын сыйға тартты.

Ал Нұрсұлтан Базарбайұлы бұл кездесудің өзі үшін үлкен мәртебе екенін айтып, көрсетілген құрметке ризашылығын жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысы полиция департаментінің бастығы
13:42, 02 қазан 2023
Ақмола облыстық полиция департаментіне жаңа басшы тағайындалды
Алматы облысында оқушы сабақ кезінде күтпеген жерден қайтыс болды
14:34, 30 сәуір 2024
Алматы облысында оқушы сабақ үстінде күтпеген жерден қайтыс болды
21 қазанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев мемлекеттік сапары аясында келіссөз өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:44, 21 қазан 2025
Қазақстан мен Әзербайжан 15 ынтымақтастық құжатына қол қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
15:04, Бүгін
Илия Топурия может подраться с Конором Макгрегором
Зейнеп Баянова
14:04, Бүгін
Казахстанская Федерация борьбы простила Баянову за неявку на награждение в Кубке РК
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Бүгін
В Семее прошёл форум о безопасности детей с участием Федерации тяжёлой атлетики РК
Сборная Казахстана по волейболу
13:10, Бүгін
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: