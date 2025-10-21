Қазақстан мен Әзербайжан 15 ынтымақтастық құжатына қол қойды
Келіссөз қорытындысы бойынша екі мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастар туралы шарттың 20 жылдығына арналған Бірлескен мәлімдемеге қол қойды.
Сонымен қатар, Әзербайжан Президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында екі ел арасында энергетика, көлік-логистика, цифрландыру, жасанды интеллект, өнеркәсіп қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, статистика және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық салаларында 15 құжатқа қол қойылды. Бұл келісімдер тараптардың өзара байланыстарын нығайтуға және стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге бағытталған.
Мемлекеттік сапар барысында тараптар экономикалық, инвестициялық және ғылыми-техникалық жобаларды іске асыру, ақпараттық және телекоммуникациялық салаларда бірлескен бағдарламаларды дамыту, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету мәселелерін талқылады.
Екі ел басшылары осындай маңызды кездесулердің нәтижесінде Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы достық қатынастар мен стратегиялық ынтымақтастықтың одан әрі дамуына сенім білдірді.