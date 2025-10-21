#Қазақстан
Оқиғалар

Қазақстан мен Әзербайжан 15 ынтымақтастық құжатына қол қойды

21 қазанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев мемлекеттік сапары аясында келіссөз өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 14:44 Сурет: akorda.kz
21 қазанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев мемлекеттік сапары аясында келіссөз өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөз қорытындысы бойынша екі мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасы арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастар туралы шарттың 20 жылдығына арналған Бірлескен мәлімдемеге қол қойды.

Сонымен қатар, Әзербайжан Президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында екі ел арасында энергетика, көлік-логистика, цифрландыру, жасанды интеллект, өнеркәсіп қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, статистика және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық салаларында 15 құжатқа қол қойылды. Бұл келісімдер тараптардың өзара байланыстарын нығайтуға және стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге бағытталған.

Мемлекеттік сапар барысында тараптар экономикалық, инвестициялық және ғылыми-техникалық жобаларды іске асыру, ақпараттық және телекоммуникациялық салаларда бірлескен бағдарламаларды дамыту, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету мәселелерін талқылады.

Екі ел басшылары осындай маңызды кездесулердің нәтижесінде Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы достық қатынастар мен стратегиялық ынтымақтастықтың одан әрі дамуына сенім білдірді.

Қазақстан мен Әзербайжан президенттері БАҚ өкілдері үшін брифинг өткізді
15:12, Бүгін
15:12, Бүгін
Қазақстан мен Әзербайжан президенттері БАҚ өкілдері үшін брифинг өткізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Әлиев бірлескен мәлімдеме жасады
20:47, 10 сәуір 2023
20:47, 10 сәуір 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ильхам Әлиев бірлескен мәлімдеме жасады
Ильхам Әлиев: Өзара ынтымақтастық пен одақтастықтың жаңа деңгейіне көтеріліп жатырмыз
17:01, 10 сәуір 2023
17:01, 10 сәуір 2023
Ильхам Әлиев: Өзара ынтымақтастық пен одақтастықтың жаңа деңгейіне көтеріліп жатырмыз
