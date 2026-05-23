Қоғам

Павлодарда полицейлер жоғалып кеткен қызды дереу тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 18:03 Сурет: polisia.kz
Павлодарда полицейлер жоғалып кеткен қызды жедел тапты, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Сағат 17:50-де полицияға қала тұрғыны хабарласты. Телефонның ар жағындағы алаңдаулы анасы 8 жастағы қызы Викторияның сағат 14:30 шамасында Әлімбаев атындағы мектептен шығып, үйіне оралмағанын айтты.

"Дереу дабыл көтеріліп, гарнизонның жеке құрамы жұмылдырылды. Іздеуге еріктілер мен бейжай қарамаған тұрғындар да қосылды. Бағдарламалар барлық аумақтық бөлімшелерге жолданып, автопатрульдерге таратылды. Мектептен үйге дейінгі бағыт, жақын маңдағы үйлер, аулалар, жертөле және шатырлар түгел тексерілді", — деп хабарлады Павлодар облысы ПД.

Іздестіру шаралары барысында сағат 19:05 шамасында Назарбаев даңғылынан жедел уәкіл Қабылжапар Қуаныш, криминалист Момынов Еламан және полиция қызметкері Манапов Даниял бағдарламадағы сипаттамаға ұқсас қыз баланы байқап қалған.

Қызға жақындап, оның деректерін нақтылағаннан кейін полицейлер ата-анасына хабар беріп, оны үйіне жеткізді. Бала әкесіне тапсырылды.

Қызының аман-есен табылғанына көз жеткізген әкесі полицейлерге жедел әрекеті мен жанашырлығы үшін алғысын білдірді.

