Тоқаев Си Цзиньпинге көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР төрағасына көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 мамырда хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Шаньси өлкесіндегі көмір шахтасында болған газ жарылысы салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Си Цзиньпинге және барша Қытай халқына көңіл айтты.
Президент жарақат алғандардың тез арада сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.
