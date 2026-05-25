Алматы ботаникалық бағында су лалагүлдері бүршік жарды - видео
Сурет: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 25 мамырда Алматы Ботаникалық бағы жағымды жаңалықпен бөлісті. Белгілі болғандай, бақта нимфеялардың – ең әсем су өсімдіктерінің бірі – гүлдеу маусымы қайта басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандар ғажайып гүлдер жайлы қызықты ақпарат та ұсынды.
Нимфеялар немесе су лалагүлдер бақтағы су айдындарын ірі гүлдері мен су бетінде қалқып тұратын жапырақтарымен көркейтеді. Бұл ерекше өсімдіктер таңертең күнге қарай ашылып, кешке қайтадан су астына жасырынады.
"Нимфеялардың гүлдеуі жаз бойы жалғасып, келушілерге ертегідей әсер сыйлайды",- деп атап өтті бақ әкімшілігі.
Сондай-ақ, келушілерге де ұсыныс атап өтілді:
"Өсімдіктер мен тоған экожүйесіне ұқыпты қарауларыңызды сұраймыз: суға бөгде заттарды тастамаңыздар, гүлдерді жұлмаңыздар және су айдынына түспеңіздер". Алматы ботаникалық бағы
Бұған дейін сирек кездесетін бақбақты кәдімгі бақбақтан қалай ажыратуға болатынын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript