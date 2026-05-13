Бақбақты жұлғаны үшін 13 млн теңге айыппұл: сирек кездесетін өсімдікті кәдімгі бақбақтан қалай ажыратамыз
Zakon.kz тілшісі мұндай қауіпті өсімдіктерді қалай тануға болатынын анықтап көрді.
Экология министрлігінің мәліметінше, Қызыл кітапқа енген өсімдіктерді жұлғаны үшін 12 975 000 теңгеге дейін айыппұл қарастырылған.
Экология вице-министрі Нұркен Шәрбиевтің айтуынша, мұндай сирек өсімдіктердің бірнешеуін ғана жұлу тұтас бір түрдің мүлде жойылып кетуіне себеп болуы мүмкін.
"Қалған қарапайым бақбақ түрлері Қызыл кітапқа енбеген. Ал Қызыл кітаптағы кез келген өсімдікті жұлғаны үшін 3000 АЕК көлемінде айыппұл қарастырылған. Өйткені бұлар – жойылып кету қаупі бар сирек өсімдіктер. Осындай өсімдіктердің жойылып кетуінің алдын алу үшін 2019 жылы депутаттардың бастамасымен айыппұл көлемі он есеге ұлғайтылды", – деді вице-министр.
Оның айтуынша, сирек кездесетін бақбақ түрлері көбіне Қазақстанның оңтүстік аймақтарында өседі.
Біз мамандардан қандай өсімдіктер ерекше қорғауға алынғанын және сирек бақбақты күнделікті кез келген жерде өсетін кәдімгі бақбақтан қалай ажыратуға болатынын сұрадық.
Неліктен қарапайым бақбақтың өзі "алтынмен тең" болып кетуі мүмкін
Ботаника және фитоинтродукция институтының ашық топырақтағы гүлді-сәндік өсімдіктерді интродукциялау зертханасының меңгерушісі Ескендір Сәтековтің айтуынша, көп адам бақбақты жай ғана арамшөп деп қабылдайды. Алайда Қазақстанда ерекше ғылыми әрі табиғи құндылығы бар сирек түрлері кездеседі.
Қазақстан Қызыл кітабының соңғы мәліметіне сәйкес, мемлекет қорғауына алынған: 387 өсімдік түрі бар; соның ішінде: 370 жоғары сатыдағы тамырлы өсімдік, 13 саңырауқұлақ, 3 мүк, 1 қына түрі.
Ғалымдар әсіресе сирек кездесетін бақбақ түрлеріне ерекше көңіл бөледі. Қазақстанның таулары мен аңғарларында таралу аймағы өте тар, бірегей өсімдіктер өседі.
Мысалы: көксағыз (Taraxacum kok-saghyz) Кеген, Сарыжаз және Текес аңғарларында кездеседі; ал Виталий бақбағы (Taraxacum vitalii) Іле және Күнгей Алатауының биік тау беткейлерінде өседі.
Бұл өсімдіктер өте сирек болғандықтан, оларды жойғаны үшін Қазақстанда ірі айыппұл қарастырылған, ал кей жағдайда қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін.
Сирек бақбақты кәдімгі бақбақтан қалай ажыратуға болады
Сурет: дендролог Владимир Эпиктетов
Маманның айтуынша, көксағыздың жапырақтары кәдімгі бақбаққа қарағанда азырақ тілімденген болады. Сонымен қатар оның тамырын сындырғанда тез қататын сүт тәрізді шырын бөлінеді.
Алайда ботаниктер мұны арнайы тексеруге болмайтынын ескертеді, өйткені көксағыз Қызыл кітапқа енгізілген.
Өсімдіктің сирек болып кетуіне оның ерекше қасиеті себеп болған. Көксағыздың шырыны табиғи өнім көзі болып саналады.
Көксағыз бақбағының (Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin) тамырында 27%-ға дейін жоғары сапалы табиғи каучук болады. Сол себепті бұл Тянь-Шань өңіріне тән көпжылдық өсімдік бразилиялық гевея ағашына балама ретінде қарастырылады. Көксағыз аса талғампаз емес, қоңыржай климатта да өсе береді. Оның гүлдері әдеттегі бақбаққа қарағанда кішірек келеді.
Көксағызды неге соғыс кезінде де өсірген
"Бұрын синтетикалық резеңке пайда болмай тұрған кезде көксағыз каучук өндіру үшін өте маңызды өсімдік болған. Оны Қазақстанда, Беларусьта және Украинада арнайы өсірген. Бұл өткен ғасырдың 30–50 жылдары еді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көксағыздың тұқымдары КСРО-дан шетелге шығарылып, АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Швеция және Австралияда тәжірибелік егістіктер салынған", – деді Ескендір Сәтеков.
Сирек өсімдікті жұлу неге әкелуі мүмкін
Ғалымның айтуынша, мұндай қателіктің құны өте ауыр болуы мүмкін.
"Мұндай қателік үшін адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, өте үлкен айыппұл төлеуі мүмкін. Заң табиғатты қатаң қорғайды. Гүл шоғы үшін сирек гүлді жұлу немесе сирек бұтаны қазып алу Қазақстан Қылмыстық кодексінің 339-бабы бойынша қылмыстық іске айналуы ықтимал", – деді Ескендір Сәтеков.
Қазір Қызыл кітаптағы өсімдіктерге зиян келтіргені үшін ең жоғары айыппұл шамамен 13 миллион теңгеге жетеді.
2026 жылы: 3000 АЕК = 12 975 000 теңге, өйткені: 1 АЕК мөлшері 4325 теңге.
Мамандар табиғаттың жай ғана әдемі көрініс емес, бәрімізге ортақ табиғи мұра екенін еске салады.
"Егер тауда немесе табиғатта ерекше өсімдікті көрсеңіз, ең дұрыс әрекет – оны тамашалап, сол орнында қалдыру. Сирек өсімдіктерді сақтай отырып, сіз болашақ ұрпақ үшін туған жеріміздің ерекше табиғатын сақтап қаласыз", – деп атап өтті Ескендір Сәтеков.
Сонымен қатар биолог сирек бақбақ түрлерін кездестіру ықтималдығы аса жоғары емес екенін айтты. Соған қарамастан, ғалымдар азаматтарды барлық өсімдікке ұқыпты қарауға және қажет болмаса оларды жұлмауға шақырады.