Атырауда алаяқтарға өзінің банк шотын қолдануға берген азамат сотталды
Тергеу мәліметінше, 2025 жылдың күзінде ол әлеуметтік желілерден жалған инвестициялық жоба туралы жарнаманы көріп, жеке деректерін қалдырған. Кейін өздерін қаржы ұйымының қызметкерлері ретінде таныстырған белгісіз тұлғалар оны ақша операцияларын жүргізу мақсатында банктік шот ашуға көндірген.
2025 жылғы 18 қарашада оның шотына интернет-алаяқтардың құрбаны болған Ақтөбе қаласының тұрғынынан 300 мың теңге түскен. Ер адам қаражаттың бір бөлігін сыйақы ретінде өзінде қалдырып, қалған соманы алаяқтар көрсеткен шоттарға аударған.
Сот барысында айыпталушы кінәсін толық мойындап, бұған дейін өзі де жалған инвестициялық жобалардың құрбанына айналып, шамамен 400 мың теңге жоғалтқанын айтты.
Сот оны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 232-1-бабының 1-бөлігі бойынша, яғни материалдық сыйақы немесе мүліктік пайда алу мақсатында үшінші тұлғаларға банктік шотын, төлем құралдарын немесе сәйкестендіру деректерін заңсыз пайдалануға бергені үшін кінәлі деп таныды. Оған 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, жәбірленушілерге өтемақы қоры пайдасына міндетті төлем өндірілді.
Полиция азаматтарға банктік карталарды, шоттарды және жеке деректерді бөгде адамдарға берудің ауыр құқықтық салдары бар екенін ескертеді. Мұндай "жеңіл табыс" схемалары көбіне интернет-алаяқтардың заңсыз әрекеттерін жасыруға бағытталады.